Un año más en el ascenso: Deportivo Municipal cae por penales y es ELIMINADO de la Copa Perú

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Otra decepción para 'La Franja'. Deportivo Municipal quedó eliminado de la Copa Perú 2026 tras caer en la Fase 2 de la Etapa Departamental. Luego de igualar 2-2 ante Sport Humaya en el partido de vuelta y sellar un empate 4-4 en el marcador global, la clasificación tuvo que definirse desde el punto de penal.

En la tanda, los 'Ediles' fueron superados por 4-1, consumando su eliminación del certamen. De esta manera, el histórico cuadro limeño deberá disputar nuevamente la Etapa Distrital de la Copa Perú en 2027, prolongando la crisis deportiva e institucional que atraviesa el club.

La hinchada fiel del ´Muni´

Deportivo Municipal llegaba a esta instancia respaldado por su fiel hinchada y tras superar las rondas anteriores, perfilándose como uno de los principales candidatos al título y al ascenso a la Liga 3, tal como establece el sistema de competiciones.

Sin embargo, la eliminación ante Sport Humaya frustró sus aspiraciones. Ahora, el conjunto edil deberá volver a competir desde la Etapa Distrital de San Borja en 2027. El club estará obligado a replantear su proyecto deportivo con la misión de recuperar el protagonismo y comenzar, una vez más, el largo camino hacia las categorías profesionales del fútbol peruano.

La crisis que lo asecha

Al término de la temporada 2023 de la Liga 1, Deportivo Municipal perdió la categoría y descendió a la Liga 2. Sin embargo, la crisis institucional y financiera del club agravó aún más su situación. Debido a incumplimientos administrativos, deudas y la falta de licencias, la FPF le impidió competir en las categorías profesionales, provocando sucesivos descensos administrativos.

De esta manera, el histórico club pasó de la Liga 2 a la Liga 3 y, posteriormente, a la Copa Perú. Alargando su camino de regreso al fútbol profesional y profundizando uno de los momentos más difíciles de su historia.

Deportivo Municipal vuelve a pasar un momento gris en su historia reciente. Al caer en los penales frente a Sport Humaya, para seguir progresando en la Copa Perú, jugará la etapa distrital la próxima temporada. Alargando su estancia en las liga semiprofesionales.