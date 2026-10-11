Cirugía por nódulo pulmonar del papa León XIV podría modificar su agenda en Perú, señala oncólogo

11/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras revelar este domingo 11 de octubre que en el transcurso de la próxima semana será sometido a una operación por un nódulo encontrado en su pulmón, la llegada al Perú del papa León XIV podría sufrir variaciones o hasta una reprogramación, si es que los resultados de la intervención muestran una lesión de mayor consideración.

En entrevista brindada al programa "En Defensa de la Verdad", el galeno indicó que si el nódulo pulmonar resulta ser un tema oncológico, el santo padre requerirá de quimioterapia; por lo tanto, sostuvo que no sería contraproducente que realice su viaje apostólico a Sudamérica, debido a que deberá salvaguardar su salud.

Procedimiento a realizar le demandaría dos semanas de recuperación

De acuerdo con lo dicho por el propio santo padre en la Plaza San Pedro, el nódulo se encuentra en una fase "muy temprana", por lo cual tomó la decisión de operarse, tras realizarse una serie de exámenes en los últimos días, además de tomar en cuenta la recomendación del personal médico del Vaticano.

Con referente a la intervención quirúrgica a la que será sometido el papa, el cirujano en mención indicó que es una buena señal que el nódulo pulmonar haya sido encontrado en una etapa inicial, puesto que, con la extirpación se erradica la enfermedad.

Según el especialista, los nódulos pulmonares usualmente son secuelares por calcificaciones por antecedentes de muchas enfermedades, como, la tuberculosis, situación que puede ser controlada con tratamientos y medicinas. No obstante, existe un mínimo rango (5 y 7 %) de personas que no han sido fumadores activos o pasivos (principal causa de cárcel al pulmón, pero que desarrollan el diagnóstico de Robert Prevost.

En ese sentido, reveló que tras su intervención, el sumo pontífice estaría con descanso por dos semanas, tiempo más prologando de lo que estiman en el Vaticano. Como se recuerda, el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, indicó que el tiempo de internamiento tras la operación, sería de siete días.

"En sí la cirugía, dependiendo de lo que se haga, máximo cuatro horas (duraría). Lo que sí va a depender es de lo que se haga y si fuera una cirugía más grande, en este caso es más probable de que el papa tenga que cambiar la fecha por el tema de recuperación. Más o menos dos semanas para que él pueda estar mucho más activo y de acuerdo al resultado, se podrá decidir qué acciones más se tomarían", señaló.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En conversación con Exitosa, el cirujano oncológico Gilmar Grisson Barrón señaló que la operación a la que se sometería el papa León XIV tras anunciar que le encontraron un nódulo pulmonar, dudaría máximo cuatro horas. Al respecto, precisó que si la intervención es más grande, la fecha para su visita al Perú tendría que cambiarse para su recuperación, que sería de dos semanas. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL Lee también "He decidido operarme": papa León XIV anuncia que será intervenido de un nódulo en el pulmón en los próximos días October 11, 2026

Presidenta Keiko Fujimori hace un llamado a orar por la salud del papa

La presidenta Keiko Fujimori Higuchi hizo se pronunció en sus redes sociales oficiales con referente a la salud del papa León XIV. En esa misma línea, hizo un llamado a todos los peruanos a sumarse en una cadena de oración y fe en favor del santo padre para que el nódulo en su pulmón no signifique peligro alguno a su vida.

"Deseo expresar, en nombre del pueblo peruano y en el mío propio, nuestro profundo sentimiento de afecto y solidaridad a su santidad, el papa León XIV, ante esta circunstancia de salud que esperamos pueda superar plena y exitosamente. Nuestros corazones y nuestras oraciones lo acompañan, con el deseo de tenerlo pronto entre nosotros. Esperamos, con profunda fe y esperanza, que el santo padre tenga una pronta recuperación y pueda continuar guiando, con sabiduría y fortaleza, el camino de la fe de toda la Santa Iglesia", escribió.

Deseo expresar, en nombre del pueblo peruano y en el mío propio, nuestro profundo sentimiento de afecto y solidaridad a Su Santidad, el Papa León XIV, ante esta circunstancia de salud que esperamos pueda superar plena y exitosamente. Nuestros corazones y nuestras oraciones lo acompañan, con el deseo de tenerlo pronto entre nosotros. Esperamos, con profunda fe y esperanza, que el Santo Padre tenga una pronta recuperación y pueda continuar guiando, con sabiduría y fortaleza, el camino de la fe de toda la Santa Iglesia. Que, a través de nuestro Señor de los Milagros, se canalicen todas las oraciones del pueblo peruano por la salud de nuestro querido Papa. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) October 11, 2026

Por su parte, la Conferencia Episcopal Peruana no ajena ante esta situación, donde encomendó la salud de León XIV al Señor de los Milagros; asimismo, también hizo un llamado de oración para que en plenitud de sus fuerzas, siga en el cumplimiento de su misión al servicio de la Iglesia y de toda la humanidad.

No solo el Perú ha expreso su preocupación por el diagnóstico preliminarmente, desde diferentes partes el mundo se mantienen a la expectativa del proceso que tendrá el papa desde la próxima semana.