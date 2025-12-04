SKY proyecta transportar 375 mil pasajeros en la región durante las fiestas de fin de año

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Navidad y Año Nuevo son algunas de las festividades más importantes del año. Detrás de las celebraciones y reuniones familiares en Chile, Perú y el mundo, existe una concentración considerable en el transporte aéreo, siendo estas fechas unas de las de mayor demanda para las aerolíneas. En SKY Airline, ya se están preparando para la alta actividad de fin de año y estima trasladar 375 mil pasajeros a nivel holding entre el 19 de diciembre y el 4 de enero de 2026, periodo en el que se han programado más de 2,300 vuelos desde sus bases de Perú y Chile.

Las proyecciones indican que en Perú la aerolínea movilizará alrededor de 113 mil pasajeros. Los destinos con mayor flujo serán Cusco, Arequipa, Iquitos y Juliaca. En particular, la ruta Cusco concentra la mayor demanda, con 29 mil pasajeros, lo que representa más del 25% del total proyectado en la red nacional y la consolida como la ruta con más pasajeros a transportar dentro del holding.

Arequipa también se mantiene como un eje clave del tráfico nacional, con 14 mil viajeros estimados entre la ciudad blanca y Lima; mientras que Iquitos, una de las principales puertas de entrada a la Amazonía, movilizará 8,900 mil pasajeros. Por su parte, Juliaca alcanzará 8,700 mil pasajeros, consolidándose como un destino estratégico en la zona sur del país.

"En SKY sabemos que esta es una de las temporadas más esperadas por las familias, en donde la demanda en el transporte aéreo se incrementa considerablemente. Durante este periodo, nuestras operaciones dentro de Perú representarán cerca del 27% de los vuelos del holding y esperamos movilizar a 158 mil pasajeros tanto en rutas nacionales, como en las que conectan Lima con otros países", afirmó Sebastián Fernandez, subgerente de estrategia y distribución de SKY.

En el ámbito internacional, la aerolínea prevé movilizar cerca de 45 mil pasajeros desde y hacia Perú. Entre los destinos más demandados, la ruta Lima-Santiago encabeza el listado con 18 mil pasajeros, consolidándose además como la ruta internacional de mayor demanda a nivel holding. "Sin duda la capital chilena es uno de los destinos favoritos para estas fechas, dado el gran número de peruanos residiendo en Chile y de chilenos viviendo en Perú, lo que implica un flujo enorme de viajes familiares entre ambos países" agregó Fernández.

En segundo lugar, se ubica Miami, una ruta que ha registrado un crecimiento del 61% respecto al mismo periodo del año pasado, con 8,400 viajeros. Le sigue Buenos Aires, que ocupa el tercer puesto con 5,400, considerando operaciones a través de los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque.

De esta manera, SKY se prepara para una de las temporadas más activas del año, asegurando una operación eficiente para atender el incremento de viajeros. La aerolínea continuará fortaleciendo su oferta para seguir acercando a más personas con sus destinos y seres queridos.