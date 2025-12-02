Caso Cócteles: PJ convoca a audiencia para evaluar aplicación de sentencia de TC que anula juicio

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial convocó a una audiencia donde evaluará si aplicará la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el juicio por el caso Cócteles, seguido contra Keiko Fujimori.

¿Cuándo será la audiencia?

El Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dispuso convocar a una audiencia de ejecución de sentencia para el viernes 19 de diciembre del 2025 a las 9:00 a. m. para evaluar la aplicación del fallo del Tribunal Constitucional que aprobó el habeas corpus de Keiko Fujimori dejando sin efecto el juicio.

La convocatoria se realiza luego de que la defensa de los otros implicados solicitaran la aplicación extensiva de la sentencia del TC, tomando en cuentas, además, que ha pasado más de un mes desde el fallo que generó muchas reacciones desde políticos a expertos judiciales y constitucionales.

Fallo del TC

Como se recuerda, la abogada de la lideresa de Fuerza Popular, Giuliana Loza, presentó una demanda de habeas corpus que buscaba la nulidad integral del caso Cócteles, vinculado al presunto delito de lavado de activos por aportes irregulares en las campañas del 2006 y 2011.

Desde finales de agosto se espera la decisión del máximo ente constitucional de nuestro país, que finalmente ha decidido declarar fundada la demanda interpuesta. En consecuencia, se declara nulas y sin efecto la resolución 35 y la 46 de la carpeta de la investigación que se sigue ante el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declarando infundada la excepción de naturaleza de acción por delito de organización criminal.

Es decir, el juez se verá obligado a volver a resolver lo planteado por la defensa, una excepción de naturaleza de acción, ya que en aquella época, cuando se recibieron los aportes, no se tenía conocimiento público de que Odebrecht llevaba a cabo acciones ilícitas.

Por ello, el TC ordenó al Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, resolver a la brevedad la situación jurídica de Keiko Fujimori, considerando lo señalado en la presente sentencia.

La resolución resalta que se ha constatado la vulneración y amenaza de vulneración al principio de legalidad penal, así como la transgresión del derecho fundamental.

Cabe señalar que, la propia resolución señala que, "no se está declarando la inocencia o culpabilidad de la beneficiaria, sino constatando la inviabilidad de proseguir con una imputación carente de sustento jurídico y claramente opuesta a lo establecido en la Constitución".

Por ello es que el Poder Judicial citó a una audiencia para el 19 de diciembre para decidir la aplicación de la sentencia que deja sin efecto el juicio por el caso Cócteles contra Keiko Fujimori.