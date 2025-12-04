Congreso de EE.UU. difunde fotos inéditas de la isla de Epstein: se espera liberación de archivos completos

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El caso Jeffrey Epstein vuelve a ocupar el centro de la atención pública. Este miércoles 3 de diciembre, un grupo de congresistas demócratas de la Comisión de Supervisión difundió imágenes inéditas de la isla privada Little St. James, en el Caribe, donde el multimillonario operó durante años su red de tráfico sexual.

Los demócratas del Congreso compartieron alrededor de diez fotografías y varios videos como parte de un esfuerzo por garantizar transparencia en el proceso de desclasificación de los llamados "Archivos Epstein". Según el congresista Robert García, la publicación busca "reconstruir el panorama completo de los horribles crímenes de Epstein".

📸 El Congreso de EUA reveló imágenes inéditas de la isla privada de Jeffrey Epstein, donde ocurrieron parte de sus crímenes.



Las fotos muestran habitaciones, máscaras y objetos del magnate.



El material busca aportar transparencia al caso. ⚖️



Más detalles 👉... pic.twitter.com/SES7sL1nrL — INFO7MTY (@info7mty) December 4, 2025

¿Qué se muestra en las fotos?

Las imágenes, captadas en 2020 tras la muerte de Epstein, muestran interiores y exteriores de la mansión principal en la isla:

Dormitorios y baños amplios, algunos con espejos y tinas.

amplios, algunos con espejos y tinas. Biblioteca y salas de almacenamiento , que sugieren espacios de control y manipulación.

, que sugieren espacios de control y manipulación. Una habitación equipada con sillón de dentista y máscaras masculinas colgadas en la pared , lo que reavivó interrogantes sobre prácticas de coerción y experimentación.

, lo que reavivó interrogantes sobre prácticas de coerción y experimentación. Jardines, piscina y senderos que refuerzan la idea de aislamiento y secretismo.

Parte del material contiene tachaduras en teléfonos y pizarras para proteger identidades de mujeres vinculadas al caso

Uno de los salones, de fondo una pizarra a modo de mapa mental y nombres censurados.

¿Quién fue Epstein?

Jeffrey Epstein fue un multimillonario estadounidense acusado de liderar una red de tráfico sexual de menores y de mantener vínculos con figuras de alto poder político, financiero y cultural. Arrestado en 2019, murió en prisión en circunstancias que aún generan controversia. Su caso se convirtió en símbolo de cómo las redes de poder pueden encubrir abusos sistemáticos.

Se espera a que antes del 19 de diembre se hagan públicos todos los datos desclasificados.

La expectativa ahora está puesta en la publicación de millones de páginas de documentos no clasificados por parte del Departamento de Justicia (DOJ), en cumplimiento de la Ley de Transparencia con los Archivos Epstein, firmada por el presidente Donald Trump el 19 de noviembre. Estos archivos incluyen:

Registros de vuelo y comunicaciones personales.

y comunicaciones personales. Contratos, acuerdos de inmunidad y correos electrónicos .

. Metadatos financieros de bancos como JPMorgan Chase y Deutsche Bank.

de bancos como JPMorgan Chase y Deutsche Bank. Expedientes solicitados a las autoridades de las Islas Vírgenes de EE.UU., donde Epstein habría negociado exenciones fiscales y sobornos.

El plazo vence el 19 de diciembre de 2025, y se espera que la desclasificación sea la más grande en la historia reciente de EE.UU. en un caso de abuso sexual.

La difusión de estas imágenes marca un anticipo de lo que podría ser la revelación más amplia de documentos sobre un caso de abuso sexual en la historia estadounidense. Mientras el Congreso exige transparencia total, la cuenta regresiva mantiene en vilo a la opinión pública mundial.