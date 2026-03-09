Clases virtuales: Casi 70 % de colegios privados no acatará medida e irá a la presencialidad

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el presidente de los Colegios Privados del Perú, Guido Quintanilla, señaló que cerca del 70 % de colegios privados dictará clases presenciales, acogiéndose a una excepción establecida por el Gobierno en su ordenanza sobre la modalidad virtual. Precisó que cerca de 4500 instituciones recibirán a sus alumnos con normalidad.

No acataran medida de clases virtuales

Frente a la crisis energética que atraviesa el país, el Ministerio de Educación (Minedu) estableció mediante la resolución viceministerial N° 033 - 2026 que las intituciones educativas públicas y privadas presten temporalmente clases virtuales hasta el 14 de marzo, con el obejtivo de reducir la movilidad urbana.

Sin embargo, Guido Quintanilla Gómez, en exclusiva con el programa 'Hablemos Claro', dio a conocer la postura de los colegios privados frente a esta medida. En primer lugar, refirió que sostuvo una reunión con el viceministro de Educación, Walter Borja, para expresarle que la virtualidad, pese a la tecnología que pueden tener, "se les hace difícil" realizarlo "de la noche a la mañana".

"Yo felicito al Gobierno que ayer sacaron una resolución muy tarde, pero al menos tenemos la excepcionalidad en el numeral 3.4 que las instituciones que no cuenten con el material o soporte técnico puedan dictar (clases) presencialmente. Creo que vamos estar en ese punto un 65 a 70% de instituciones educativas privadas que hoy día iniciamos las clases vamos a trabajar de forma presencial", indicó.

Notificarán clases mediante una carta virtual

Posteriormente, el presidente de los Colegios Privados del Perú adelantó que las instituciones particulares notificarán a cada UGEL que dictarán clases presenciales "con una carta virtual" y señaló que este mecanismo fue aceptado por el viceministro de Educación.

"Le dije (al viceministro de Educación) en el caso de que vengan a supervisarnos o que quieran multarnos, nosotros estaremos al día siguiente en la puerta del Ministerio de Educación haciendo llegar nuestra voz de protesta. Nos dijo: 'No, creo que ya estamos de acuerdo. Las instituciones que van a trabajar solo que presenten su documento a la respectiva UGEL", enfatizó.

Noticia en desarrollo...