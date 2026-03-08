Minedu oficializa clases virtuales en TODAS las instituciones educativas hasta el 14 de marzo por crisis del gas

08/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Ministerio de Educación (Minedu) oficializó la medida de clases virtuales obligatorias en todos los colegios, universidades e instituciones educativas de Lima y Callao ante la emergencia del gas natural.

La noche de este domingo, el Ejecutivo dispuso que, del 9 al 13 de marzo, la virtualidad aplique al sector público y privadas, con el fin de contribuir a la racionalización del gas mientras se repara el ducto de Camisea.



Noticia en desarrollo...