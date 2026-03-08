RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Política
Medida excepcional publicada

Minedu oficializa clases virtuales en TODAS las instituciones educativas hasta el 14 de marzo por crisis del gas

Ante la emergencia del gas natural, el Gobierno oficializó las clases virtuales en todos los colegios, universidades e instituciones educativas públicas y privadas de Lima y Callao.

Gobierno oficializa clases virtuales en TODAS las instituciones educativas del 9
Gobierno oficializa clases virtuales en TODAS las instituciones educativas del 9 Composición Exitosa

08/03/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 08/03/2026

El Ministerio de Educación (Minedu) oficializó la medida de clases virtuales obligatorias en todos los colegios, universidades e instituciones educativas de Lima y Callao ante la emergencia del gas natural.

La noche de este domingo, el Ejecutivo dispuso que, del 9 al 13 de marzo, la virtualidad aplique al sector público y privadas, con el fin de contribuir a la racionalización del gas mientras se repara el ducto de Camisea.
 

Noticia en desarrollo...

