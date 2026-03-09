Marisel Linares revela la verdadera razón por la que dio su camioneta a Adrián Villar: "Es para mí, un hijo"

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de que el INPE confirmara que Adrián Villar sea trasladado al penal Miguel Castro Castro para cumplir nueve meses de prisión preventiva, Marisel Linares se ha pronunciado y reveló la razón por la que le dio su camioneta, la cual está involucrada en el atropello y posterior muerte de la deportista Lizeth Marzano.

Marisel Linares rompe su silencio

En el marco del caso Lizeth Marzano, la periodista Marisel Linares se ha visto involucrada debido a que el auto que acabó con la vida de la campeona nacional de apnea estaba a nombre de ella.

En ese contexto, tras conocerse dicha información, la mujer de prensa se pronunció asegurando que no fue ella quien condució el automóvil aquella fatídica noche del 17 de febrero. A raíz de ello, conforme aparecieron más imágenes y videos, se conoció el vínculo que tenía con Villar Chirinos: es hijo de su pareja.

Dicho dato trajo consigo diversos cuestionamientos entre los que resaltaban cuál fue la razón por la que no dijo que el joven de 21 años era quien manejó su camioneta y por qué no lo entregó a las autoridades.

En todo ese tiempo, Linares guardó absoluto hermetismo ante la justicia, sin embargo, se conoció que ha roto su silencio para pronunciarse mediante un testimonio por escrito a la Fiscalía, por el delito de encubrimiento personal en el que explicó el motivo por el que concedió su unidad móvil a la expareja de la influencer Francesca Montenegro.

Bajo esa premisa, en este documento presentó fotografías nunca antes vistas en el que luce sonriente con su pareja y Adrián Villar, cuando era aún un niño e inclusive reveló el fuerte vínculo que lo unía al ahora detenido: "Adrián Villar Chirinos es para mí, un hijo" .

"Cuando Adrián ingresó a la universidad, yo me alegré muchísimo durante esos años siempre se me venía a la mente apoyarlo para su transporte, y entendí que la manera en la que podía hacerlo era dándole el auto que tenía, así nace el hecho de podérselo dar regalar", se lee en el oficio difundido por 'Domingo al día'.

¿Cuándo exactamente fue la entrega del vehículo?

En consiguiente, de acuerdo a su declaración se precisa que en setiembre de 2025 realizó la donación del bien mueble al hijo de su pareja y que a nivel notarial fue realizada el 18 de setiembre de 2025 por la notaría Carpio Vélez.

