Bomberos extinguen fuerte incendio en Cercado de Lima: No se registraron heridos ni fallecidos

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Bomberos lograron extinguir el incendio registrado esta madrugada en el jirón Áncash, en el Cercado de Lima. Según precisó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), no se han reportado personas heridas ni fallecidas.

Seis viviendas afectadas

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el COEN - INDECI realizó una publicación en donde brindó breves detalles sobre lo que fue la labor del personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) ante dicho siniestro.

En tal sentido, el órgano del SINAGERD confirmó que no se reportaron daños a la vida y salud de las personas que residen en la cuadra 9 del jirón Áncash, lugar en donde inició el intenso fuego en horas de la madrugada de este lunes 9 de abril, y hasta donde llegaron 12 unidades de bomberos para trabajar en el control y extinción del mismo.

Cabe mencionar que, si bien no se registraron heridos, los ciudadanos que viven en la mencionada zona sí han visto afectadas seriamente a sus viviendas producto de las intensas llamas. Se trata de un total de seis viviendas, según el COEN.

"El incendio urbano registrado esta madrugada en la cuadra 9 del jirón Áncash, distrito de Lima, fue extinguido por efectivos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, sin reportarse daños a la vida y salud de las personas", escribieron en sus redes sociales, este lunes 9 de marzo.

Actualización | #Lima: el #IncendioUrbano registrado esta madrugada en la cuadra 9 del jirón Áncash, distrito de Lima, fue extinguido por efectivos del @cgbvpoficial, sin reportarse daños a la vida y salud de las personas. Evento afectó 6 viviendas. Municipio local continúa con... pic.twitter.com/rmoMslnT5x — COEN - INDECI (@COENPeru) March 9, 2026

Asimismo, informaron que el municipio local continúa con la evaluación de daños y análisis de necesidades para determinar la ayuda correspondiente hacia los damnificados del incendio clasificado como código 2, el cual se propagó rápidamente, debido a que la construcción era antigua y estaba hecha a base de barro y quincha.

Facilitaron labor de bomberos

Según se conoció, mientras los bomberos realizaban su labor en la madrugada, se dispuso el corte de la energía eléctrica para facilitar la labor de los Bomberos. El brigadier CBP Juan Mendoza, vicepresidente departamental de Lima Centro, dio más alcances respecto al siniestro.

"El incendio de código dos ha afectado aproximadamente 800 m² y ha afectado viviendas y reciclajes de uno y dos niveles. No tenemos el número exacto de viviendas que han resultado afectadas; eso lo va a determinar la municipalidad. No tenemos reportados heridos hasta el momento y esperamos que no haya", declaró para nuestro medio.

En conclusión, el siniestro reportado en el jirón Abancay en Cercado de Lima ha sido extinguido tras una labor importante de los bomberos.