Claudia Sheinbaum tomó medidas de seguridad tras tiroteo en pirámides de Teotihuacán

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de tiroteo ocurrido el pasado 20 de abril, en uno de los lugares más turísticos de México, la zona arqueológica de Teotihuacán. Las consecuencias de este hecho dejó un fallecido y 13 personas heridas.

Por esta razón, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum brindó diversas declaraciones en una audiencia con la prensa el pasado 21 de abril.

Medidas de prevención

Algunos de los puntos que le consultaron son las acciones que tomará frente a este ataque en el centro histórico que ha dejado múltiples heridos tras lo ocurrido.

Según lo expresado por la mandataria del Gobierno de México, este hecho generó gran desconcierto porque es la primera vez que ocurre. Sin embargo, es motivo de tomar acciones.

"El objetivo es evitar que cualquiera pueda entrar con un arma de fuego, no ha ocurrido nunca, con excepción del día de ayer", expresó

Del mismo modo, argumentó que se requiere mayor información para los asistentes turísticos, como por ejemplo, señalizaciones que hagan recordar las medidas dispuestas como la prohibición de armas de fuego en el recinto.

"Tenemos que tener protocolos que eviten que sea así, anuncios, al mismo tiempo información y al mismo tiempo ver si se requiere equipamiento para poder adquirir el equipamiento, entonces son muchos sitios arqueológicos en México y pues eso es lo que tienen que platicar con la experiencia que se tiene"

🇲🇽 | MÉXICO - La presidenta Sheinbaum anunció que el nuevo protocolo de seguridad en sitios arqueológicos incluirá la colocación de letreros y anuncios que prohíben explícitamente el ingreso de armas, tras el tiroteo en las Pirámides de Teotihuacán. pic.twitter.com/gIKeQ1IRnO — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 21, 2026

Asimismo, parte de su plan de ejecución conlleva el uso de equipamientos especializados según la urgencia de las eventualidades. Pero, al momento de ser cuestionada más allá de eso, no brindo mayores detalles, más allá de reforzar la seguridad.

Como parte de su gestión, hizo hincapié en que desde que inició su mandato ha incrementado el presupuesto en vigilancia de lugares arqueológicos que forman parte de la lista que seleccionan los turistas de todo el mundo.

"Hemos aumentado el presupuesto de vigilancia en sitios arqueológicos desde el año pasado y este, normalmente están policías estatales o policías auxiliares que son contratados por las estatales"

Finalmente, en sus declaraciones enfatiza en el accionar de los agentes de seguridad que se encontraban en el momento del lamentable hecho del tiroteo y remarca su valentía.

"Fortalecer la presencia de la guardia, hay que destacar la labor de la guardia, al instante que fueron informados llegaron al lugar y siguieron todos los protocolos con la enorme preparación, tuvieron mucha valentía"

En conclusión, la mejora de acciones más allá de los procesos habituales van a marcar una verdadera toma de acción en los procesos que deben salvaguardar las vidas.