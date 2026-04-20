Horror en México: Ataque armado desde la Pirámide de la Luna deja dos muertos y seis heridos

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La tranquilidad del complejo arqueológico de Teotihuacán se vio interrumpida este domingo por un ataque armado desde la Pirámide de la Luna, que dejó como saldo una turista canadiense fallecida y al menos seis personas heridas. El hecho generó pánico entre los visitantes y obligó a una rápida intervención de las fuerzas de seguridad mexicanas.

Subió a pirámide y comenzó a disparar

De acuerdo con los reportes oficiales, un hombre subió hasta la parte superior de la pirámide y desde allí comenzó a disparar contra los turistas que recorrían el sitio. La víctima mortal fue identificada como una ciudadana canadiense que se encontraba en el lugar junto a un grupo de visitantes extranjeros. Entre los heridos figuran personas de nacionalidad mexicana y extranjera, quienes fueron trasladados a hospitales cercanos.

Tras el ataque, el agresor descendió parcialmente de la estructura y, según confirmaron las autoridades, se quitó la vida con la misma arma. La Fiscalía del Estado de México abrió una investigación para esclarecer las motivaciones del hecho y determinar si el atacante actuó solo o con apoyo externo.

‼️Un tiroteo desde la Pirámide de la Luna en #Teotihuacán deja una turista canadiense muerta y seis heridos. pic.twitter.com/rKn9dCNLpW — El Estado (@ElEstadoMx) April 20, 2026

Pronunciamiento de Claudia Sheinbaum

La jefa de Estado mexicana, Claudia Sheinbaum, expresó su solidaridad con las víctimas del ataque en Teotihuacán y sus familias, subrayando que el hecho "duele profundamente".

Señaló que mantiene contacto directo con la embajada de Canadá y que ha instruido al Gabinete de Seguridad para investigar a fondo lo ocurrido y brindar apoyo integral. Además, informó que personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se trasladó al sitio para coordinar acciones con las autoridades locales y ofrecer acompañamiento a los afectados.

Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá.



He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los... https://t.co/ceBDNjKxDv — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 20, 2026

El complejo arqueológico fue evacuado de manera urgente y se suspendieron las visitas programadas para el resto del día. Elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional aseguraron la zona, mientras equipos de emergencia atendían a los heridos. El gobierno municipal de Teotihuacán expresó su solidaridad con las víctimas y anunció que reforzará las medidas de seguridad en el sitio.

Teotihuacán recibe cada año a miles de turistas nacionales e internacionales, siendo uno de los principales atractivos culturales de México. Aunque se han registrado incidentes menores en el pasado, nunca se había reportado un ataque de esta magnitud dentro del complejo.

El ataque en la Pirámide de la Luna no solo enluta a una familia extranjera, sino que también golpea la imagen de México como destino turístico seguro. La investigación en curso deberá esclarecer las motivaciones del agresor y establecer responsabilidades, mientras las autoridades buscan recuperar la confianza de los visitantes en uno de los patrimonios culturales más emblemáticos del país.