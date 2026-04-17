Trujillo: Intervienen a dos escolares con arma de fuego y crece preocupación entre padres de familia

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Dos escolares de 13 y 14 años fueron intervenidos por agentes policiales tras ser hallados con un arma de fuego, generando alarma en la comunidad educativa del colegio Cecat Marcial Acharan. El hecho encendió las alertas sobre la seguridad en los entornos escolares y la creciente exposición de menores a situaciones de riesgo.

Intervienen a escolares por llevar arma de fuego

La intervención se produjo en inmediaciones de la jurisdicción de La Noria, cuando efectivos de la Policía Nacional detectaron a los adolescentes, quienes vestían uniforme escolar y deambulaban por la zona. Durante el registro, se les encontró un arma de fuego, lo que motivó su inmediata retención y el inicio de las investigaciones correspondientes.

Según las autoridades, la rápida acción policial permitió evitar una posible tragedia que habría puesto en peligro a estudiantes, docentes y vecinos. Este caso no solo evidenció la vulnerabilidad en la seguridad escolar, sino también la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención frente a este tipo de situaciones.

En ese contexto, días antes se había anunciado la implementación de la campaña "Sucamec va a tu cole", impulsada por la Gerencia Regional de Educación en coordinación con la entidad encargada del control de armas. Esta iniciativa busca generar conciencia y preparar a la comunidad educativa ante posibles riesgos.

A través de charlas dirigidas a padres de familia, docentes y personal auxiliar, se promueve la identificación oportuna de amenazas y la correcta actuación ante la presencia de armas. De esta manera, se busca fortalecer la seguridad en los colegios y proteger a los menores, quienes hoy enfrentan un entorno cada vez más complejo y desafiante.

Detonan explosivo en puerta de colegio

Hace unos días, un ataque ocurrió alrededor de la medianoche, pese a que la ciudad se encuestra en estado de emergencia. La detonación se produjo en el colegio Maristas 'Siglo XXI', ubicado en el cruce de la avenida Valderrama con la avenida Salvador Lara.

Según informaron, el artefacto explosivo habría sido colocado en la puerta de la institución educativa y, si bien el portón principal no resultó con daños de gran magnitud, la explosión sí generó destrozos en el interior del colegio, ya que se reportaron varias lunas rotas por la onda expansiva.

Al momento del ataque, el colegio se encontraba cerrado y solo era custodiado por un guardia, quien afortunadamente resultó ileso. Hasta el lugar llegó personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional del Perú, que viene realizando las diligencias correspondientes para determinar el tipo de artefacto que explotó.

Es así que, el caso pone en evidencia los riesgos que enfrentan los escolares y la urgencia de fortalecer la prevención en colegios. La intervención evitó un posible hecho lamentable, mientras las autoridades refuerzan campañas y acciones para proteger a estudiantes y garantizar entornos educativos más seguros.