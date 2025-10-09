RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Derrumbe atroz

Techo de la comisaría de Surquillo colapsa: Tres efectivos policiales resultaron heridos

El techo de la comisaría del distrito de Surquillo sufrió un colapso y dejó tres efectivos policiales heridos quienes fueron derivados al Hospital de la Policía tras el incidente.

Techo de la comisaría de Surquillo colapsa
Techo de la comisaría de Surquillo colapsa (Foto: Composición Exitosa)

09/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/10/2025

Síguenos en Google News Google News

 La Comisaría Dsitrital de Surquillo resgistró el derrumbe de su techo y tres efectivos policiales resultaron heridos. Uno de ellos sufrió una fractura, un segundo policía resultó inconsciente y el otro policontuso. De acuerdo a información preliminar los heridos fueron derivados al Hospital de la Policía.

Techo de comisaría de Surquillo colapsa

Este jueves 9 de octubre, la Comisaría Distrital de Surquillo, ubicada en el jirón San Diego, vivió un fatídico accidente luego que el techo de la parte prinicipal del área de recepción se vino abajo alrededor de la 1 y 30 de la tarde, aplastando a tres agentes policiales.

Ante el incidente, los heridos fueron derivados inmediatamente al Hospital de la Policía para recibir atención médica, en Jesús María. Mientras que las autoridades han optado por cerrar la sede policial. Hasta el lugar de los hechos llegó el jefe de la División Policial, el coronel PNP Daniel Jares Reyme y también miembros del Área de Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Surquillo.

Por su parte, el Ministerio de Salud (Minsa) informó, a través de su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter) que, "a través del SAMU, desplegó ambulancias para la inmediata atención y traslado de cuatro heridos en este lamentable evento".

Comunicado del Minsa
Comunicado del Minsa

Eduardo Arana anuncia la creación de una unidad especializada en la PNP para combatir la extorsión
Lee también

Eduardo Arana anuncia la creación de una unidad especializada en la PNP para combatir la extorsión

De igual manera, la Policía Nacional del Perú (PNP) señaló a través de su cuenta de 'X' "que se viene realizando la evacuación de los efectivos heridos con apoyo del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de Perú". "Se descarta la afectación de los civiles", agregó.

Noticia en desarrollo...

Ataque contra Agua Marina: Hermanos Quiroga no requieren intervención quirúrgica de riesgo
Lee también

Ataque contra Agua Marina: Hermanos Quiroga no requieren intervención quirúrgica de riesgo

Temas relacionados comisaría derrumbe heridos Policías Surquillo

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA