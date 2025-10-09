Techo de la comisaría de Surquillo colapsa: Tres efectivos policiales resultaron heridos

09/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Comisaría Dsitrital de Surquillo resgistró el derrumbe de su techo y tres efectivos policiales resultaron heridos. Uno de ellos sufrió una fractura, un segundo policía resultó inconsciente y el otro policontuso. De acuerdo a información preliminar los heridos fueron derivados al Hospital de la Policía.

Techo de comisaría de Surquillo colapsa

Este jueves 9 de octubre, la Comisaría Distrital de Surquillo, ubicada en el jirón San Diego, vivió un fatídico accidente luego que el techo de la parte prinicipal del área de recepción se vino abajo alrededor de la 1 y 30 de la tarde, aplastando a tres agentes policiales.

Ante el incidente, los heridos fueron derivados inmediatamente al Hospital de la Policía para recibir atención médica, en Jesús María. Mientras que las autoridades han optado por cerrar la sede policial. Hasta el lugar de los hechos llegó el jefe de la División Policial, el coronel PNP Daniel Jares Reyme y también miembros del Área de Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Surquillo.

Por su parte, el Ministerio de Salud (Minsa) informó, a través de su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter) que, "a través del SAMU, desplegó ambulancias para la inmediata atención y traslado de cuatro heridos en este lamentable evento".

Comunicado del Minsa

De igual manera, la Policía Nacional del Perú (PNP) señaló a través de su cuenta de 'X' "que se viene realizando la evacuación de los efectivos heridos con apoyo del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de Perú". "Se descarta la afectación de los civiles", agregó.

#PNPInforma 🚨 | Tras el derrumbe del techo en la comisaría de Surquillo, se viene realizando la evacuación de los efectivos heridos con apoyo del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Se descarta la afectación a civiles. pic.twitter.com/u9CfzKIuOB — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) October 9, 2025

Noticia en desarrollo...