Colapso de parte del techo de Mall Plaza Bellavista genera clausura del centro comercial

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una parte del falso techo en el primer nivel del Mall Plaza Bellavista causó la alerta entre los clientes del centro comercial ubicado en el distrito de Bellavista. Ante ello, el municipio informó que procederá a la clausura temporal del establecimiento público. Se informó que no se reportaron personas heridas.

Parte del techo colapsa en centro comercial

Diversos videos publicados en redes sociales advirtieron de una nueva alerta en la infraestructura de un centro comercial. Parte del techo del pasadizo que enlaza con el patio de comidas del establecimiento colapsó causando terror entre los usuarios.

Los trabajadores del centro comercial denunciaron que esa parte del techo ya se encontraba desprendido desde anteriores semanas. Pese a a las advertencias, los representantes y encargados no tomaron las medidas para reparar la infraestructura.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | En la tarde del viernes una parte del techo de uno de los pasadizos del Mall de Bellavista se desplomó, causando preocupación entre los visitantes. Trabajadores del centro comercial señalaron que parte de la estructura se encontraba desprendida... pic.twitter.com/YSrzNyUqb1 — Exitosa Noticias (@exitosape) February 27, 2026

Comunicado del Mall Plaza Bellavista

Ante los hechos ocurridos, Mall Plaza emitió un comunicado en donde exponen que no se reportaron personas heridas y se activaron los protocolos de seguridad.

Así, se procedió a la evacuación total de todos los visitantes con el fin de resguardar su seguridad. Además, la zona de mayor afectación fue cercada para facilitar las labores de inspección.

En el comunicado confirman que, según la evaluación técnica preliminar, la caída del techo se produjo tras el desacople de una cañería perteneciente a la red contra incendios.

Comunicado del Mall Plaza Bellavista

Municipalidad de Bellavista clausura temporalmente el C.C.

La Municipalidad de Bellavista emitió un comunicado en el que señala que se dispuso la clausura del Mall Plaza, luego de que una parte del falso techo en el primer nivel. Por su parte, el centro comercial aseguró que se ejecutaron los protocolos de seguridad y que no hubo personas heridas.

"Hasta que se determinen las causas del incidente y se garantice que las instalaciones cumplen con todas las condiciones técnicas y de seguridad exigidas por la normativa vigente", indica.

Comunicado Municipalidad de Bellavista

Ante el colapso de parte de la infraestructura, el municipio dispuso la clausura temporal del establecimiento debido a que el hecho representa un "riesgo para la integridad y seguridad" de los usuarios.