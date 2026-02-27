Marisel Linares reaparece y da la cara frente a cámaras de TV: ¿Qué dijo sobre el caso Lizeth Marzano?

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Marisel Linares se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser incluida en la investigación contra su hijastro, Adrián Villar, por el presunto encubrimiento del atropello de la deportista Lizeth Marzano. La periodista reapareció públicamente hoy al mediodía y estuvo frente a cámaras de televisión y su reacción sorprendió a todos.

Marisel Linares reaparece tras muerte de Lizeth Marzano

Magaly TV, La Firme presentó en la más reciente edición de su programa imágenes exclusivas de la periodista saliendo de un edificio de estudios de abogados, en el distrito de Surco. Según Magaly, su equipo recibió la información de que Marisel y su pareja estaban en un edificio donde hay varios estudios jurídicos.

Su equipo periodístico acudió hasta la avenida Manuel Olguín, donde se pudo apreciar a Marisel al interior del edificio. Magaly comentó que sus informantes le señalaron que la periodista y su esposo visitaron el quinto piso, donde se encuentra el estudio de abogados Suosa y Nakanazi, y presuntamente estarían buscando un nuevo equipo de defensa legal.

Al salir del edificio, Marisel fue abordada por un reportero de ATV, quien le preguntó directamente si tenía algo que decir respecto a la investigación que se sigue contra ella y su hijastro por el atropello y muerte de Lizeth Marzano.

"Hola, Marisel, ¿qué tal? ¿Alguna declaración? Te están acusando de encubrir a Adrián Villar. Has estado en silencio, subiste una publicación y nunca diste el motivo del porqué", le dijo el reportero. Sin embargo, la periodista en todo momento se mantuvo hablando por celular y solo atinó a decir: "Listo, doctor", durante la llamada.

La ex presentadora de noticias de Willax nunca respondió directamente a los cuestionamientos del reportero y abordó una camioneta que la esperaba a unos pocos metros. Según Magaly, el vehículo pertenece a la madre de Adrián Villar, Marcela Chirinos.

Marisel Linares incorporada en investigación

La Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro - Lince decidió ello este miércoles, luego de que imágenes difundidas por los medios evidencien que Linares y su pareja, padre de Villar, se reunieron con el joven horas después de que atropellara a Marzano.

A su vez, el documento del Ministerio Público señala que se dispone continuar con la investigación preliminar contra Villar Chirinos, por la comisión de dos presuntos delitos.

"Continuar con la investigación preliminar en sede policial, seguida contra la persona de Adrián Alonso Villar Chirinos, por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio culposo, y por el delito de omisión de socorro", se lee en el oficio.

Es así que, la reaparición pública de Marisel Linares se da en medio de una investigación que también involucra a su entorno cercano. La periodista optó por no brindar declaraciones y mantuvo silencio ante la prensa, mientras el caso por el atropello y muerte de Lizeth Marzano continúa en desarrollo.