Argentina: Congreso aprueba bajar la edad de imputabilidad penal a 14 años

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Senado de Argentina aprobó bajar la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años, durante la última sesión del período extraordinario. El proyecto fue propuesto por el gobierno de Javier Milei.

Aprueban bajar la edad de imputabilidad

Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, el Senado de Argentina aprobó con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención el proyecto que convierte en ley reducir la edad de imputabilidad penal de los 16 a los 14 años.

Ello, luego que hace poco más de dos semanas la Cámara de Diputado aprobará el proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil donde se establece la reducción de edad.

La senadora Patricia Bullrich, del partido La Libertad Avanza (LLA) y exministra de Seguridad Nacional del Gobierno de Javier Milei, impulsora del proyecto sintetizó la ley de la siguiente forma: "En la Argentina del orden, el que las hace, las paga", refirió.

De acuerdo al texto aprobado, el objetivo de esta ley buscaría "fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos". Además, se buscaría lograr su "educación, resocialización e integración social".

Originalmente, la propuesta del gobierno de Javier Milei propuso que el inicio de la edad mínima sea establecida en los 13 años, sin embargo, la medida fue modificada ante las críticas recibidas.

Penas privativas no podrán superar los 15 años

De acuerdo a la propuesta aprobada este viernes 26 de febrero, las penas privativas de libertad no podrán superar los 15 años. Además, estas podrían cumplirse en el domicilio, centro de menores o en una sección apartada en los centros penitenciarios.

Si las condenas son hasta tres años o entre los tres y diez años para casos que no correspondan delitos graves, la pena en prisión puede ser sustituida con amonestaciones, prohibición de contacto con la víctima, prohibición para conducir vehículos, salida del país y prestar servicios a la comunidad.

De acuerdo a la estimación del Gobierno, el costo de implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil superaría los 16,08 millones de dólares. La iniciativa fue propuesta por Javier Milei en relación con el discurso de mano dura expuesto desde sus campañas políticas.