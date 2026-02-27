Detienen a dos presuntos miembros de 'Los Mexicanos': Se dedicaban a la extorsión a transportistas

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

En el distrito de El Agustino, dos presuntos miembros de la organización criminal 'Los Mexicanos' fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) al interior de un domicilio donde se encontró material incriminatorio. Los dos detenidos son hermanos que estarían dedicados a la extorsión a transportistas.

Dos hermanos presuntos integrantes de la banda criminal 'Los Mexicanos' fueron detenidos al interior de una vivienda en El Agustino tras un seguimiento policial.

De acuerdo a la investigación, estos sujetos se dedicarían a la extorsión de transportistas de diversas empresas de transporte público. La intervención se realizó en una casa ubicada en el pasaje Los Rosales 1254 en donde se encontró material relacionado a la comisión de delitos como armas de fuego, explosivos y drogas.

Además, durante la revisión de los celulares allanados se encontraron videos que son enviados hacia los transportistas y colectiveros con el fin de amedrentarlos.

Los detenidos fueron identificados como Michel Baca Uribe (28), alias 'Tito', quien sería el principal gatillero de la organización criminal. Según sus primeras declaraciones, indicó que el arma encontrada en la vivienda había sido "guardada" por un tercero.

Por otro lado, su hermano Juan Carlos Baca Uribe (33), alias 'Cabezón', refirió que tampoco sabía nada y que otros ingresaban a la vivienda a retirar los elementos delictivos. De acuerdo a la información policial, los delincuentes ya cuentan con antecedentes por otros delitos.

Alias 'Tito' cuenta con antecedentes por tenencia ilegal de armas de fuego; mientras que alias 'Cabezón' tiene antecedentes por robo y tenencia ilegal de armas de fuego. Los dos detenidos estarían relacionados con el reciente asesinato de un colectivero de 39 años en Ventanilla.

Los dos detenidos tendrían relación con el asesinato de un joven padre de familia el pasado 25 de febrero en la Panamericana Norte en el distrito de Ventanilla.

El ataque armado fue grabado por un criminal en donde se escucha que atentado es "de parte de los 'Los Mexicanos'", organización criminal que solicitaba el cobro de cupo a estos transportistas. Posterior al ataque, los criminales huyeron sin paradero conocido.

El hecho fue registrado como una advertencia para todas las víctimas amenazadas. La víctima fue identificada como Joel Capa Espinoza, de 35 años, padre de familia que deja un vacío en su familia.

