Carril exclusivo para BUSES llegará a la avenida Abancay con la 'Red de Carril Bus' de ATU

23/12/2025

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció el próximo inicio de las obras de la Red de Carriles Bus, donde se implementará un carril exclusivo para bus de transporte público en la avenida Abancay.

Proyecto 'Red de Carril Bus' estima reducir tráfico en Lima

Dado que una de las principales problemáticas del transporte público en Lima es la congestión vehicular en zonas como la avenida Abancay en el Cercado de Lima, la entidad del MTC podrá en marcha esta iniciativa para reducir los tiempos de viaje de los ciudadanos.

El nuevo proyecto plantea la redistribución de los carriles en ambos sentidos de la vía, a fin de destinar una parte exclusiva para la circulación de buses, priorizando así el transporte público.

"Un paso clave para una ciudad más integrada, sostenible y eficiente, que prioriza el transporte público, reduce los tiempos de viaje y mejora la movilidad de miles de personas", fue la descripción que dio la ATU.

🏙️Un paso clave para una ciudad más integrada, sostenible y eficiente, que prioriza el transporte público, reduce los tiempos de viaje y mejora la movilidad de miles de personas. pic.twitter.com/ZKhVN7OPyr — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) December 20, 2025

El proyecto de reorganización del transporte público se ha planteado considerando que un bus de transporte público puede movilizar hasta 80 pasajeros en promedio, mientras que un automóvil traslada solo entre una y cuatro personas.

Mediante un comunicado oficial, la ATU sostuvo que uno de sus principales objetivos es permitir que un mayor número de usuarios se desplace en menos tiempo.

La avenida Abancay tiene una extensión aproximada de dos kilómetros y comprende cerca de 11 cuadras. A lo largo de la vía, los conductores de transporte público podrán identificar el carril exclusivo mediante una franja azul y señalización horizontal con la indicación "solo bus".

El organismo técnico estima que la implementación de Red de Carriles Bus permitirá reducir hasta en 15 minutos el tiempo de recorrido por toda la avenida Abancay.

Esta medida busca priorizar el transporte público, disminuir los tiempos de espera y viaje, mejorar la regularidad del servicio y contribuir a una menor congestión vehicular y mayor fluidez del tránsito.

MML evalúa ceder Tren Lima-Chosica al MTC

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, brindó unas declaraciones sobre la entrada en operación de este polémico tren sorprendiendo a más de uno sobre su propuesta. La autoridad edil precisó que desde la Municipalidad de Lima se evalúa ceder el uso de los cientos de coches y vagones al gobierno central, específicamente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

El burgomaestre dejó en claro que para ello vienen recibiendo respaldo y asesoramiento de Proinversión. Por ello, aseguró que están elaborando los contratos y adendas necesarias para concretar esta chance con el MTC.