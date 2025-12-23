Santa Anita: Hombre es asesinado a balazos frente a una tienda de abarrotes

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Las calles de Santa Anita se llenaron de miedo cuando un hombre fue baleado frente a una tienda de abarrotes. Los vecinos cuentan que estaba comprando sus cosas cuando unos tipos en moto lo interceptaron.

Ataque mortal en Santa Anita

Por lo que se sabe hasta ahora, todo ocurrió en la esquina de la avenida La Cultura con la calle 5, ahí mismo en la cooperativa Viña San Francisco.

Un nuevo caso de violencia sacude Santa Anita, donde un hombre perdió la vida tras ser atacado a balazos frente a una tienda de abarrotes.



Según la gente que estaba por ahí, el hombre acababa de salir de la tienda con sus compras cuando aparecieron unos tipos en moto y lo interceptaron.

La Policía Nacional indicó que la víctima recibió un balazo en la parte de atrás de la cabeza, justo detrás de la oreja derecha.

Todavía no saben quién es la víctima, y su familia no lo ha podido reconocer. La Policía está revisando las cámaras de seguridad de la zona para entender qué pasó y cómo ocurrió todo.

Algunos testigos aseguraron que los atacantes habrían intentado robar el vehículo de la víctima antes de dispararle.

El caso tiene a todos los vecinos con miedo, dicen que no es algo que pase todos los días, aunque últimamente en Santa Anita han ocurrido otros incidentes parecidos.

La policía intervino de inmediato y trasladó a los agentes de criminalística para realizar el levantamiento del cadáver y recolectar evidencia en la escena del crimen.

Hasta el momento, los agresores permanecen no identificados, mientras que el vehículo de la víctima fue recuperado por las autoridades para continuar con la investigación.

Desmantelan auto en Santa Anita

También en Santa Anita, hace unos días, unos ladrones desarmaron un auto en plena calle, tan rápido y sin miedo que dejaron a los vecinos en shock.

Los delincuentes llegaron a bordo de un vehículo color plateado, bajaron con gorras, mascarillas y guantes, y fueron directo a un auto negro que estaba estacionado. Mientras uno se quedaba de campana, su cómplice forzaba el capó y las puertas.

En solo ocho minutos, los delincuentes sacaron lo más caro del carro, como la computadora y el equipo de sonido, y se fueron como si nada.

Este trágico suceso en Santa Anita, donde un hombre fue asesinado a balazos frente a una tienda de abarrotes, se suma a los recientes casos de robos y violencia registrados en el distrito.