España: Embajada de Venezuela rechaza "discurso de odio" contra Delcy Rodríguez durante condecoración a Corina Machado

19/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La ceremonia de entrega de la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a la opositora venezolana María Corina Machado se convirtió en un acto de polémica. En la Puerta del Sol, donde miles de ciudadanos se congregaron para respaldar a la dirigente, se escucharon cánticos racistas contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, lo que motivó un pronunciamiento de la Embajada de Venezuela en España.

"¡Fuera la mona!"

En los momentos previos a la aparición de Machado en el balcón de la Real Casa de Correos, el cantante venezolano Carlos Baute —intérprete de la clásica balada "Colgando en tus manos", conocida en toda Iberoamérica— ofrecía una actuación en el escenario principal.

Durante su intervención, alentó a los asistentes con el grito de "¡Fuera la mona!", dirigido a Rodríguez. El cántico se replicó entre parte del público y fue considerado por autoridades españolas y colectivos políticos como un acto racista y clasista.

La concentración, que reunió a venezolanos de todas las edades, buscaba ser un homenaje a Machado y a la esperanza de cambio en Venezuela. Sin embargo, los insultos contra Rodríguez marcaron un contraste con el ambiente festivo y derivaron en críticas hacia la organización del evento.

La Embajada de Venezuela pide disculpas por el "fuera la mona" de Carlos Baute hacia Delcy Rodríguez en el acto de María Corina Machado y lo califica de "discurso de odio" https://t.co/Lu7NdsDdri pic.twitter.com/zmtuYerXGC — Europa Press (@europapress) April 19, 2026

Reacciones políticas en España

Representantes de Más Madrid y Podemos expresaron su repulsa y exigieron a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, condenar los hechos.

"Los cánticos racistas cantados por Carlos Baute, son unos cánticos intolerables en un acto oficial de la Comunidad de Madrid. Le exijo a Isabel Díaz Ayuso que condene estos actos porque no sólo degradan a las personas racializadas, sino también a cualquier demócrata"

Así declaró la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot. Isa Serra, de Podemos, calificó los gritos como "clasistas" y "golpistas", señalando que no representan al pueblo madrileño.

#Comunicado || A la opinión pública española y a la comunidad venezolana en el Reino de España, a propósito de las expresiones de odio emitidas, recientemente, en un acto público en la ciudad de Madrid pic.twitter.com/dsnCmqvzWD — Embajada de Venezuela en España (@EmbaVEespana) April 19, 2026

Pronunciamiento de la Embajada de Venezuela

Horas después, la Embajada de Venezuela en España emitió un comunicado en el que pidió disculpas al pueblo español y condenó los cánticos. La embajadora Gladys Gutiérrez afirmó que llamar "mona" a una mujer constituye "un acto de deshumanización incompatible con los principios del derecho internacional de los derechos humanos".

El texto subrayó que Venezuela es una nación mestiza y que cualquier intento de degradar o estigmatizar esa diversidad representa "una agresión directa a la esencia misma de lo venezolano".

Pese a la polémica, la ceremonia concluyó con Machado recibiendo la medalla de manos de Ayuso y dirigiéndose a los asistentes desde el balcón de la Real Casa de Correos.

La opositora agradeció el reconocimiento y se mostró emocionada por el respaldo de la comunidad venezolana en Madrid. El acto cerró con aplausos y cánticos de apoyo a Machado, aunque la controversia por los insultos contra Rodríguez opacó parte de la celebración y dejó abierta la discusión sobre el discurso de odio en actos oficiales.