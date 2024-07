Colegios en Tacna: secretaria regional del Sutep detalla necesidades del sector educación

Los colegios en Tacna no tendrían deficiencias críticas, pero no por el apoyo del Gobierno central o regional, sino por los padres de familia. Así lo alertó la secretaria regional del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep), Rosana Reinoso Guillermo.

En diálogo con Exitosa la educadora lamentó que ante la falta de apoyo los apoderados de los estudiantes tengan que verse afectados en su economía familiar. En consecuencia, fue tajante en aseverar que a las autoridades no les importa su situación.

"Cuando los gobiernos nacionales no pueden, disque por el presupuesto nacional destinado, es porque no le importamos a un Gobierno central. No le importa la educación al Ministerio de Educación", subrayó.