Colombia y Ecuador resolverán en Lima su disputa por misil encontrado entre sus fronteras

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La tensión diplomática entre Colombia y Ecuador por el hallazgo de un misil en territorio colombiano tendrá un nuevo capítulo en Lima. La Comunidad Andina (CAN) anunció que los días 25 y 26 de marzo se realizará una reunión de alto nivel en su sede, con el objetivo de alcanzar consensos que permitan superar las divergencias entre ambos países.

El comunicado oficial precisa que las delegaciones estarán encabezadas por los viceministros de Relaciones Exteriores de Colombia y Ecuador, y que la Secretaría General de la CAN actuará como facilitadora del encuentro. La cita busca propiciar un entendimiento "mutuamente satisfactorio" en torno a un incidente que generó preocupación regional.

Comunicado de la Comunidad Andina.

El origen de la disputa

El caso se remonta al hallazgo de un misil de fabricación ecuatoriana en territorio colombiano, lo que desató acusaciones cruzadas y pedidos de explicaciones. Bogotá exigió aclaraciones sobre cómo el armamento llegó a su suelo, mientras Quito respondió que el material bélico había sido vendido años atrás como parte de un lote autorizado y que no estaba bajo control de sus Fuerzas Armadas.

Gustavo Petro acusa a Daniel Noboa, Presidente de Ecuador, de lanzar bombas al territorio de Colombia para iniciar una guerra en la región... La derecha siempre generando conflicto, muerte y destrucción. pic.twitter.com/jMI0EiwfVT — Guille Vidal (@eltemagv) March 17, 2026

Respuesta de Ecuador

Tras días de ocurrido el hecho, el Ministerio de Defensa ecuatoriano sostuvo que el misil fue parte una acción militar que se desarrolló en territorio ecuatoriano contra organizaciones criminales, y no en Colombia como denunciaba el presidente Gustavo Petro. A su vez, señalaron que se conformaría una comisión para esclarecer cómo el proyectil terminó en territorio colombiano.

La intervención de la Comunidad Andina busca evitar que el incidente escale en un conflicto diplomático mayor. La CAN, integrada por Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador, ha sido históricamente un espacio de concertación política y económica, y ahora asume un rol de mediación en un tema sensible de seguridad.

El encuentro en Lima se perfila como una oportunidad para que ambos países aclaren responsabilidades y fortalezcan mecanismos de cooperación en materia de defensa y control de armamento. La Secretaría General de la CAN subrayó que el proceso se desarrollará con respeto al debido proceso y a la institucionalidad regional.

La decisión de trasladar a Lima la resolución de la disputa por el misil hallado en la frontera refleja la importancia de la Comunidad Andina como espacio de diálogo regional.

El caso pone a prueba la capacidad de Colombia y Ecuador para manejar diferencias sensibles sin romper la cooperación bilateral. El desenlace de la reunión será clave no solo para cerrar un episodio de tensión, sino también para reafirmar el papel del Perú y de la CAN como garantes de estabilidad en la región.