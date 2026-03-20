Congreso aprueba declarar de interés nacional proyecto impulsado por Dina Boluarte durante su gestión

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Congreso de la República aprobó en segunda votación un dictamen que declara de interés nacional un proyecto presentado por el Ejecutivo durante la gestión de Dina Boluarte como presidenta. La propuesta, remitida el 1 de octubre del año pasado, fue respaldada por 78 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones.

La iniciativa corresponde a la creación del primer puerto espacial en territorio peruano, con el objetivo de fortalecer la defensa nacional y posicionar al país como líder regional en el ámbito aeroespacial. El dictamen establece que el Ministerio de Defensa coordinará las acciones necesarias en el marco de sus competencias para iniciar los estudios correspondientes.

Cabe recordar que el Ejecutivo justificó la propuesta señalando que el fortalecimiento de las capacidades espaciales se ha convertido en una prioridad estratégica para las naciones. En marzo del año pasado, un equipo de expertos estadounidenses visitó el Perú para explorar colaboraciones en torno al desarrollo de infraestructura espacial, lo que reforzó la idea de avanzar hacia un puerto espacial.

En segunda votación, se aprobó el dictamen que propone declarar de interés nacional la creación de un puerto espacial. #PlenoDelCongreso pic.twitter.com/PpkU1Bo5iM — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) March 20, 2026

Según el documento, la creación de esta infraestructura permitiría promover la seguridad nacional, la autonomía tecnológica y la participación del país en el mercado global de servicios espaciales. Además, se proyecta que generaría empleos, atraería inversión extranjera y fomentaría la investigación, desarrollo e innovación en instituciones estatales.

El dictamen resalta que las capacidades espaciales proporcionarían al Sistema de Defensa Nacional herramientas avanzadas para el monitoreo territorial, comunicaciones seguras, inteligencia y respuesta ante emergencias. De esta manera, se busca fortalecer la capacidad estatal para enfrentar amenazas multidimensionales de manera eficaz.

Opiniones técnicas

La Comisión de Defensa del Congreso solicitó opinión técnica a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio de Defensa. Este último consideró "viable" la propuesta, destacando que no implica la construcción inmediata ni compromete recursos públicos sin sustento previo , sino que ordena institucionalmente el inicio de evaluaciones formales.

El grupo parlamentario subrayó que la región avanza aceleradamente en capacidades espaciales y que el Perú no puede permanecer al margen sin afectar su seguridad, competitividad y desarrollo científico. La iniciativa se enmarca en la Política Nacional Multisectorial de Seguridad y Defensa Nacional al 2030, que reconoce la importancia de factores tecnológicos y económicos en la seguridad del Estado.

El respaldo del Congreso a la iniciativa marca un paso simbólico hacia la exploración de capacidades espaciales en el Perú. Aunque no implica la construcción inmediata del puerto espacial, sí ordena el inicio de estudios estratégicos que podrían posicionar al país en un terreno hasta ahora inexplorado.

La decisión refleja la necesidad de responder a un contexto regional que depende cada vez más de la innovación aeroespacial.