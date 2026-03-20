José Balcázar asegura que brindará mayor presupuesto al Ministerio Público: "Con condición de resultados"

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde finales del 2025, la por ese entonces fiscal de la Nación, Delia Espinoza, alzó su voz de protesta denunciando que el Ejecutivo decidió cortarle el presupuesto para el periodo 2026 a pesar de encontrarse en una intensa lucha contra la criminalidad.

Días atrás y en diálogo con Exitosa, el fiscal Jorge Chávez Cotrina, ratificó esta versión e incluso dio a conocer que el Ministerio Público debía despedir a más de 4 mil funcionarios al no tener los recursos necesarios para mantenerlos.

José Balcázar asegura que brindará recursos al Ministerio Público

Ahora, y en exclusiva con Exitosa, el presidente de la República, José María Balcázar, fue consultado sobre este tema y dejó en claro que, tras un diálogo con el actual líder de la Fiscalía, entregará los recursos que sean necesarios para que pueda seguir operando con normalidad, pero con la condición de que se vean resultados en un corto plazo.

"Hemos conversado con el actual fiscal de la Nación y hemos dicho que vamos a darle los recursos necesarios, pero también con una condición de resultados. En este país estamos estamos acostumbrados a pedir plata, pero ahora de los resultados va bajando la casuística", indicó.

En esa misma línea, el jefe de Estado aseguró que las entidades como la Fiscalía o el Poder Judicial han estado acostumbrados a exigir mayores recursos económicos, pero sin brindar los resultados esperados por el Ejecutivo y la propia ciudadanía.

Según indicó, esto cambiará

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