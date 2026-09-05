Corte de LUZ el 6 de septiembre: lista de distritos afectados con la interrupción temporal del servicio

05/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Cronograma de corte de luz. Conoce qué distritos se verán afectados con la interrupción temporal del servicio eléctrico programado para el domingo 6 de septiembre. ¿Tu zona está en la lista?

Corte de luz programado: ¿cuál es el motivo?

Los vecinos de Lima y Callao permanecen atentos a los cortes de luz programados que puedan registrarse durante este fin de semana. Las interrupciones del servicio eléctrico suelen realizarse debido a trabajos de mantenimiento, ampliación o mejoras en la infraestructura de distribución.

En ese sentido, es ideal conocer el cronograma de interrupción del servicio eléctrico programado por Hidrandina, empresa responsable de la distribución eléctrica en el norte del país, y por la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL) para tomar medidas previsionales desde ya.

Recomendaciones ante un corte de luz.

¿En qué distritos será el corte de luz el 6 de septiembre?

Los usuarios deben revisar la programación correspondiente a su dirección y no asumir que todo el distrito tendrá necesariamente un apagón. En primer lugar, Hidrandina precisó que las zonas que se verán afectadas con el corte de luz este domingo 6 de septiembre serán las de La Libertad, que te detallamos a continuación:

Desde las 6:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en Otuzco: Huaranchal, Colgaguro, Usquil, Pampa Verde, Chuquizongo, Los Angeles, Huayobamba, Charat, Otuzco, Agallpampa. Salpo, Mache, La Cuesta, Paranday, Siniscap, Parrapós y demás localidades.

en Otuzco: Huaranchal, Colgaguro, Usquil, Pampa Verde, Chuquizongo, Los Angeles, Huayobamba, Charat, Otuzco, Agallpampa. Salpo, Mache, La Cuesta, Paranday, Siniscap, Parrapós y demás localidades. Desde las 6:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en Julcán: Vista Alegre, Cesar Vallejo, Dos de Mayo, Carrapalday, Paruque Alto- Bajo, Calamarca, Huaso y demás localidades.

Dos de Mayo, Carrapalday, Paruque Alto- Bajo, Calamarca, Huaso y demás localidades. Desde las 6:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en Gran Chimú : Lucma, Compín, Sayapullo y demás localidades.

: Lucma, Compín, Sayapullo y demás localidades. Desde las 6:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en Stgo. de Chuco: Quiruvilca, Shorey, San Pedro, La Victoria y demás localidades.

Sin electricidad en zonas de Arequipa: horarios

Finalmente, la empresa SEAL detalló que la interrupción del servicio de luz programado para el domingo afectará los distritos de Arequipa, también conocida como la 'Ciudad Blanca', que se precisan en las imágenes, entre ellas Cayma, Cerro Colorado, Yanahuara, desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. por trabajos de mantenimiento de transformador de potencia.

Zonas afectadas por corte de luz.

De esa forma, ante el anuncio del corte de luz en algunos distritos programado para el domingo 6 de septiembre, se insta a los vecinos de las zonas que se verán afectadas a tomar medidas preventivas desde ya.