'Cachaza' y André Bankoff se casan a poco tiempo de recibir a su primer hijo: "Comienza un nuevo capítulo"

05/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La modelo brasileña y exchica reality Carol Reali, más conocida como 'Cachaza', se casó este sábado 5 de septiembre en una ceremonia privada junto a su prometido, André Bankoff. El matrimonio se celebró poco tiempo después de que la pareja diera la bienvenida a su primer hijo juntos.

Cachaza se casó con André Bankoff

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido y exchica reality, Carol Reali publicó un video en el que se ve que, contrajo matrimonio civil en una ceremonia privada con su prometido y futuro padre de su hijo, André Bankoff.

De acuerdo a las imágenes difundidas, la modelo mostró un momento bastante íntimo en el que los asistentes fueron un grupo reducido de familiares y amigos de la pareja. Como parte de su atuendo para este día especial, 'Cachaza' usó un vestido blanco que marcaba su avanzado embarazo, que se encuentra en la última etapa de gestación.

Para titular el video, Carol Reali adjuntó unas emotivas palabras que demuestran el importante paso que da al unir su vida en matrimonio a André Bankoff, afirmando que este sería un nuevo capítulo en sus vidas.

"A partir de hoy comienza un nuevo capítulo de nuestra historia. Un capítulo que llega en un momento tan especial, en el que nuestro amor crece junto con nuestros sueños y con la familia que estamos construyendo. Casarme contigo es seguir eligiendo esta vida juntos, con amor, respeto, complicidad, compañerismo y muchas risas en el camino", expresó en sus redes sociales.

La pareja será padres de un niño en los próximos meses

Por medio de un emotivo video publicado en sus redes sociales, la exchica reality compartió con sus seguidores las imágenes de la revelación de género de su futuro primogénito fruto de su relación con el actor brasileño, André Bankoff.

En esta celebración estuvieron presentes familiares y amigos del círculo de la pareja, como exparticipantes de los programas de competencia en el que estuvo 'Cachaza' durante tanto tiempo.

Relación que inicio hace 3 años

Como se sabe, Carol Reali y André Bankoff iniciaron su relación amorosa a inicios del 2023. En ese sentido, después de tres años la pareja decidió dar un paso importante al contraer nupcias este sábado 5 de septiembre del 2026.

Finalmente, la publicación de 'Cachaza' confirmó su boda civil con su prometido André Bankoff a poco tiempo de recibir a su primer hijo juntos, al encontrarse en su última etapa de gestación.