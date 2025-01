Comas: Ulises Villegas publica videollamada con peligroso delincuente 'El Monstruo' y denuncia extorsión

23/01/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Recientemente, el alcalde de Comas, Ulises Villegas, difundió un video en su cuenta de TikTok, en donde estaría hablando con el prontuariado delincuente, sindicado de ser el líder de "Los Injertos de Lima Norte", Erick Moreno Hernández, conocido en el mundo del hampa como "El Monstruo". Posteriormente, añadió que estaría siendo extorsionado por una mujer llamada 'Mariana'.

¿Ulises Villegas conversa con 'El Monstruo'?

El burgomaestre difundió el video con un texto en la parte superior que dice "¡Sonreír para no morir! Esto se termina hoy", asimismo, en la descripción escribió "Pronto sabrán la verdad, confío en Dios y en la justicia. ¿500 mil soles? Yo no voy a permitir que me extorsionen", detalla en su corto video que, además, fue subido sin audio y grabado desde otro celular.

En otro video de la misma red social, aparece una captura de pantalla de una videollamada, no se precisa si es la misma del video anterior, en el que increpa a una tal Mariana señalándole "No me vas a sacar ni un mísero sol. La Policía y el Perú me respalda".

@ulisesvillegasr PRONTO SABRÁN LA VERDAD, CONFÍO EN DIOS Y EN LA JUSTICIA. ¿500 MIL SOLES? YO NO VOY A PERMITIR QUE ME EXTORSIONEN. ♬ sonido original - ULISES VILLEGAS

Ulises Villegas denuncia extorsión de 'Mariana'

Posteriormente, en otra publicación realiza la acusación directa contra la mujer, adjuntando capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp en los que la presunta mujer le increpa sobre una relación que tendría con "El Monstruo" de Comas. En dichos mensajes, se lee que la mujer estaría pidiendo medio millón de soles para "no perjudicar a nadie" e irse del país.

"Bueno al ver que no tengo respuesta procederé. Quise llegar a un acuerdo Sr. Ulises con respecto a la relación que usted tiene con el Monstruo de Comas, pero al no recibir su apoyo, voy a proceder con las cosas que tengo para que me puedan dar mi salida y así poder irme", se lee en el mensaje de un número sin contacto con el nombre de 'Mariana'.

En el mismo video, se escucha al hombre acusar directamente a la mujer e increparle que no le pagaría ninguna suma de dinero pese a las amenazas.

"Mariana, para que me saques un sol, tienes que volver a nacer. La Policía claramente me ha dicho 'No muestres temor a nada' y eso es lo que hago. Tú Mariana, ¿Quieres que te dé medio millón de soles? Porque dices tener audio, fotos, videos comprometedores. Por favor. Todo lo que tú dices, yo también los tengo y no solo yo, sino también la Policía Nacional del Perú. Y no te voy a dar ni un maldito centavo. (...) Tu extorsión acaba hoy", dice Villegas en el video.

En conclusión, el alcalde de Comas, Ulises Villegas, publicó un video en el que estaría haciendo una videollamada con alias 'El Monstruo'. Asimismo, en otros videos, adjuntó evidencia sobre cómo una mujer llamada 'Mariana' estaría extorsionándolo.