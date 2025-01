"No nos van a hacer retroceder": Fiscal de la Nación tras atentado contra sede del MP en Trujillo

En el marco del reciente ataque con explosivos a la sede de la Fiscalía de la Nación en Trujillo, la máxima autoridad de la institución, Delia Espinoza, aseguró que no amedrentarán la lucha contra las organizaciones criminales. La fiscal de la Nación recorrió la zona afectada para brindar apoyo tanto a los trabajadores como a los fiscales que sufrieron este daño.

En ese mismo orden de ideas, la fiscal acotó que el ataque, según las primeras pesquisas del caso, provendría de individuos que guardan algún vínculo con grupos delictivos que operan en la Ciudad de la Eterna Primavera.

"Este tipo de atentados no nos van a amilanar, no nos van a hacer retroceder. No se va a abandonar ningún caso, porque esto, evidentemente y según las primeras hipótesis, vendría o provendría de elementos vinculados con organizaciones criminales que operan en la ciudad de Trujillo", enfatizó la fiscal en el video difundido en la cuenta de X del ente persecutor del delito.