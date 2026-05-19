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Lesión durante emergencia

Sismo en Ica: INPE revela que agente policial resultó herido durante temblor de 6.1 grados

El Instituto Nacional Penitenciario informó que un efectivo policial sufrió fuerte lesión durante el movimiento telúrico. El penal activó protocolos de seguridad y reportó rajaduras y desprendimientos en su infraestructura.

Policía sufrió lesión durante el temblor que sacudió la región.
Policía sufrió lesión durante el temblor que sacudió la región. (Composición Exitosa)

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 19/05/2026

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El fuerte sismo de magnitud 6.1 que sacudió Ica este martes 19 de mayo no solo dejó daños en viviendas y colegios, sino también incidencias en el penal de Ica. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) emitió un comunicado oficial confirmando que un policía resultó herido durante el movimiento telúrico, además de reportar afectaciones menores en la infraestructura del establecimiento.

El informe detalla que un efectivo de la Policía Nacional del Perú, que cumplía labores de seguridad en el torreón N.º 02, sufrió una caída durante el sismo. Fue trasladado al Hospital Regional de Ica, donde se le diagnosticó una fractura en el talón izquierdo

Protocolos activados

El INPE destacó que, tras el sismo, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad previstos para emergencias sísmicas. Gracias a la rápida respuesta, se logró salvaguardar al agente policial, cuyo estado de salud actualmente es estable y se encuentra bajo observación médica.

Asimismo, la medidas de seguridad lograron resguardar la integridad de la población penitenciaria y del personal del establecimiento, sin que se registraran más daños personales.

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Daños en la infraestructura

El comunicado oficial precisó que el movimiento telúrico provocó rajaduras leves en paredes del pabellón 10 (mujeres), afectaciones en los talleres de costura y cocina, y un desprendimiento de luminarias en los talleres y en la puerta principal. Las zonas afectadas fueron aisladas de inmediato y, tras la verificación correspondiente, las actividades continuaron con normalidad.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el epicentro se ubicó a 41 km al sur de Ica, en el distrito de Ocucaje, con una profundidad de 81 km. La intensidad fue de VI en la escala de Mercalli, lo que explica la fuerte percepción en la región y los daños reportados.

El IGP advirtió que podrían registrarse réplicas menores, una de las cuales se manifestó horas después, recordando que el Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, altamente sísmico.

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Recomendaciones de prevención

El INDECI reiteró la importancia de contar con una mochila de emergencia, que incluya documentos personales, agua, alimentos no perecibles, linterna, radio portátil y medicinas. También recomendó identificar zonas seguras de evacuación y revisar las estructuras de viviendas tras el sismo.

El sismo de Ica dejó en evidencia la vulnerabilidad de las infraestructuras frente a movimientos telúricos, pero también la importancia de contar con protocolos de emergencia bien establecidos. Aunque los daños en el penal fueron leves, el caso del policía herido recuerda que cada evento sísmico puede tener consecuencias humanas. La población se mantiene en alerta por posibles réplicas, mientras las autoridades refuerzan las medidas de prevención y asistencia.

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