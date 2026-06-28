Papa León XIV es invitado al Penal de Mujeres de Chorrillos por internas del taller de reciclaje

28/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un grupo de mujeres privadas de libertad en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos ha enviado una emotiva carta al papa León XIV. Esta iniciativa busca invitar formalmente al Summo Pontífice a conocer sus valiosas actividades de reinserción social durante su visita oficial al Perú.

Un gesto de esperanza desde el penal

La importante misiva fue entregada personalmente en Roma por Monseñor Guillermo Cornejo. El documento destaca el trabajo realizado en el taller de reciclaje, donde las internas transforman diversos materiales en productos útiles. Ellas confían plenamente en recibir al líder de la Iglesia Católica en noviembre próximo.

"Tras enterarnos que Monseñor Guillermo Cornejo visitaría al Papa, junto con mis compañeras preparamos un folder de material reciclado, en el cual introducimos un escrito con el sentir de cada una y donde le explicábamos también cómo hacíamos estos productos", afirmó Cinthia Ramírez.

Según el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), esta labor permite que las internas se involucren en dinámicas de conciencia ambiental. Los productos artesanales enviados al Vaticano simbolizan su proceso de cambio real y su firme deseo de superación constante dentro del centro penitenciario de Lima actualmente.

Estas actividades forman parte de un plan integral diseñado para reducir el hacinamiento y fomentar habilidades técnicas. La participación de las mujeres es voluntaria y busca demostrar que, a pesar de las circunstancias, es posible contribuir positivamente al entorno mediante la creatividad y responsabilidad.

Expectativa por una visita histórica

La próxima visita del papa León XIV al Perú durante el mes de noviembre se perfila como un hito histórico. Existe gran expectativa por la extensión de esta agenda, la cual podría incluir el recorrido por diversas instituciones y centros de reclusión del país sudamericano.

Las internas esperan que la autoridad eclesiástica valide sus esfuerzos de transformación personal integral. La elaboración de este folder especial con pan de plata refuerza la seriedad del pedido, reflejando cómo el arte manual se convierte en una herramienta potente para la rehabilitación efectiva diaria.

Internas esperan ser visitadas.

El trabajo manual no solo representa una salida económica, sino también un medio de expresión emocional. Cada pieza creada bajo este programa de reciclaje conlleva una historia de arrepentimiento y esperanza, elementos que desean transmitir personalmente al pontífice si logran concretar la esperada y ansiada visita.

Este pedido al papa León XIV destaca el anhelo de las internas del penal de Chorrillos. La visita oficial al Perú en noviembre podría consolidar los proyectos de reinserción social y conciencia ambiental que estas mujeres desarrollan constantemente mediante su taller de reciclaje.