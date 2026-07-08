¿Qué se debe hacer ante un caso de violencia sexual en un colegio? Conozca el protocolo que debe seguir

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente a un caso de presunta violencia sexual en una institución educativa, la prioridad debe ser garantizar la protección inmediata del estudiante y activar los protocolos establecidos por el Ministerio de Educación (Minedu).

Estas acciones buscan evitar la revictimización, asegurar el bienestar de la víctima y facilitar la intervención de las autoridades competentes para investigar los hechos.

El protocolo es de cumplimiento obligatorio para los colegios públicos y privados del país, e involucra a directivos, docentes y personal administrativo. Además, contempla la participación de entidades como la Policía Nacional, el Ministerio Público, los servicios de salud y las instancias de protección de la niñez, según corresponda a cada caso.

¿Cuál es el protocolo que debe seguir un colegio?

Tras la denuncia presentada por los padres de un estudiante de 10 años de un colegio particular de Lima, por un presunto caso de violencia sexual que habría sido cometido por cuatro escolares de mayor edad dentro del plantel, se ha puesto nuevamente en debate la actuación que deben seguir las instituciones educativas frente a este tipo de hechos.

Estas disposiciones están contenidas en la Resolución Ministerial N.° 274-2020-MINEDU y son de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones educativas públicas y privadas del país.

Recibir la denuncia de inmediato Proteger de inmediato al estudiante Informar a los padres o apoderados Denunciar ante la Policía o la Fiscalía Garantizar atención médica y psicológica Registrar el caso y hacer seguimiento

#MineduInforma | 🚨 Ningún hecho que comprometa la integridad de un estudiante puede ser indiferente. Ante la denuncia por presunta violencia sexual en el colegio Innova Schools de Ate, desde el Ministerio de Educación venimos actuando de manera inmediata para supervisar el caso,... pic.twitter.com/nM9UC4UGMp — Ministerio de Educación (@MineduPeru) July 7, 2026

Todo caso debe registrarse en la plataforma SíseVe, el sistema oficial del Ministerio de Educación para reportar situaciones de violencia escolar.

Además, la institución educativa y la UGEL correspondiente deben realizar el seguimiento permanente del caso, verificar el cumplimiento de las medidas de protección y garantizar la continuidad del servicio educativo para el estudiante afectado.

DRELM suspende clases presenciales en Innova Schools tras denuncia

A raíz de la denuncia presentada por la familia de un estudiante de la sede Mayorazgo (Ate), la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) activó un proceso de supervisión inmediata.

Como medida preventiva, y bajo recomendación del Ministerio de Educación (Minedu), la DRELM dispuso las siguientes acciones:

Las clases presenciales quedan suspendidas temporalmente por tres días , trasladando las actividades académicas a la modalidad virtual para facilitar las investigaciones.

trasladando las actividades académicas a la modalidad virtual para facilitar las investigaciones. Se programarán reuniones con los padres de familia de todos los niveles educativos para escuchar sus inquietudes y trabajar en el restablecimiento de la confianza.

Las autoridades educativas mantienen una coordinación constante con la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

La DRELM también mantiene coordinación con la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones. El objetivo es esclarecer los hechos, verificar que se hayan seguido los protocolos del sector y asegurar la protección integral del menor.