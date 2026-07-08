El FBI investiga a la AFA por presunto lavado de dinero en Estados Unidos

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Asociación del Futbol Argentino (AFA) enfrenta una fuerte investigación en Estados Unidos por un presunto caso de lavado de dinero, todo esto mientras la selección argentina continua su participación en el Mundial 2026.

La AFA bajo la lupa del FBI

Según la información publicada por el diario La Nación de Argentina, El FBI y fiscales generales habrían comenzado a reunir información sobre las operaciones financieras del organismo que superan los 300 millones de dólares a través de su sistema bancario.

La investigación también pone bajo la lupa la gestión del presidente Claudio "Chiqui" Tapia, quien habría hecho ingresos provenientes de contratos comerciales internacionales mediante la empresa TourProdEnter LLC.

Entre estas transferencias figurarían decenas de millones de dólares hacia sociedades que no registran una contraprestación identificable y eran controladas por personas ajenas a estos temas, como la pareja del dirigente e integrantes de su familia.

El 3 de octubre de 2023, en la cuenta de TourProdEnter del Bank of America se registró una transferencia misteriosa. (Difusión)

Declaraciones clave bajo sospecha

Según la información disponible, uno de los primeros interrogados habría sido el empresario Guillermo Tofoni, quien habría sido citado por los agentes del FBI para aportar información relacionada con las operaciones realizadas durante la administración del "Chiqui" Tapia.

Además también podría ser llamado Pablo Toviggino, secretario ejecutivo de la AFA, así como la empresa TourProdEnter LLC, quién se habría encargado de gestionar contratos comerciales de la AFA en el extranjero.

Por otro lado, de acuerdo a los reportes del diario La Nación de Argentina, los fiscales estadounidenses también analizarían citar a los exfuncionarios del gobierno de Javier Milei, quienes habrían tenido acceso a las actividades financieras de la AFA.

Lo que si estaría confirmado es que no tomarían medidas judiciales contra la selección argentina ya que la investigación se enfoca exclusivamente en el manejo administrativo y financiero de la federación.

El FBI golpea a la AFA y al "Chiqui" Tapia en pleno Mundial. (Composición: Exitosa)

Escándalo estalla en el peor momento para Argentina

Hasta el momento, la AFA no ha emitido un comunicado oficial sobre la presunta investigación, la cual se da a conocer a penas unas horas después de que Argentina avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026.

Por ahora, la investigación está abierta y las autoridades estadounidenses continuarían recopilando pruebas para determinar si las operaciones financieras realizadas por la AFA infringieron la legislación federal de Estados Unidos.