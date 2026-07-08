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Duro revés

Mundial 2026: FIFA ratifica sanción a francés Michael Olise y jugaría condicionado ante Marruecos

La FIFA desestimó el pedido de la Federación Francesa por Michael Olise. El atacante sigue condicionado con una amarilla y deberá cuidarse ante Marruecos para evita una posible suspensión en la semifinal del Mundial.

El pedido fue desestimado por la FIFA.
El pedido fue desestimado por la FIFA. (Composición Exitosa)

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 08/07/2026

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La Federación Francesa de Fútbol recibió una respuesta negativa definitiva por parte de la FIFA. El organismo rechazó el recurso presentado para eliminar la tarjeta amarilla de Michael Olise. Así, el delantero estrella de Francia llega condicionado ante el duelo de cuartos de final contra  Marruecos.

El desenlace del reclamo ante FIFA

La decisión de la FIFA cierra una polémica que generó expectativas en el campamento francés durante las últimas horas. Tras el precedente con el jugador estadounidense Folarin Balogun, la directiva gala intentó revertir la sanción impuesta a Michael Olise durante el reciente triunfo ante Paraguay.

Didier Deschamps, entrenador de Francia, confirmó que la resolución es inapelable y que el equipo debe concentrarse exclusivamente en el partido frente a Marruecos. La apelación fue descartada por las autoridades, manteniendo vigente la amonestación recibida por el jugador tras su altercado con Matías Galarza.

"No hay ningún cambio en cuanto a la amonestación de Olise. Nos ha llegado la comunicación de la FIFA de que se mantiene dicha amonestación para él", explicó el entrenador.

El cuerpo técnico francés buscaba aprovechar la flexibilidad observada en casos previos dentro del certamen. Sin embargo, el estricto cumplimiento del reglamento disciplinario ha prevalecido en esta ocasión. Esta negativa obliga al estratega a evaluar posibles variantes tácticas para preservar el esquema ofensivo del equipo galo.

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Condición física y arbitraje polémico

Ante lo sucedido, Michael Olise deberá extremar sus precauciones durante los cuartos de final para evitar una segunda amonestación. Una nueva falta le significaría una suspensión automática, perdiéndose así una posible semifinal del Mundial 2026, lo cual representa una baja sensible para las aspiraciones deportivas del conjunto europeo.

Por otro lado, la designación de un equipo arbitral argentino, liderado por Facundo Tello, ha sido el centro de comentarios en la previa. Sin embargo, los jugadores franceses han preferido restarle importancia al tema, enfocándose únicamente en el desafío deportivo que implica enfrentar a la selección de Marruecos.

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Jugadores referentes como Dayot Upamecano han señalado públicamente que no dedicarán tiempo a analizar las nacionalidades de quienes imparten justicia. Para la plantilla francesa, la prioridad absoluta es mantener el orden táctico y la efectividad goleadora frente a una defensa marroquí que ha mostrado solidez técnica.

Asimismo, la gestión de tarjetas amarillas no se limitaría solo a Olise, pues otros futbolistas fundamentales también llevarían amonestaciones previas. El equipo médico y los asistentes del cuerpo técnico trabajan en un plan de prevención para minimizar riesgos innecesarios dentro del terreno de juego este sábado.

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