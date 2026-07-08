SJL: Cierran dos estaciones de la Línea 1 por ingreso indebido de una persona a la vía férrea

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Línea 1 del Metro de Lima anunció el cierre total de las estaciones San Carlos y Los Postes, en San Juan de Lurigancho, tras el ingreso indebido de una persona a la vía férrea.

El hecho ocurrió la tarde del miércoles 8 de julio y obligó a modificar la operación del servicio en dos tramos: de Villa El Salvador a Los Jardines y de Bayóvar a San Martín. La empresa informó que brindará una nueva actualización a las 7:00 p.m. y recomendó a los pasajeros emplear otros medios de transporte mientras dure la interrupción.

Impacto en los usuarios

La disposición tomó por sorpresa a cientos de pasajeros que utilizan diariamente la Línea 1 para trasladarse hacia sus hogares y centros de trabajo. El cierre de dos estaciones en el distrito más poblado de Lima generó congestión en paraderos cercanos y obliga a muchos usuarios a recurrir a buses y colectivos.

Comunicado de la Línea 1

Penalidades por ingresar a las vías

Cabe recordar que el ingreso indebido a las vías del tren no solo interrumpe el servicio, sino que constituye un delito contra los medios de transporte, comunicación y otros servicios públicos, según el Artículo 283 del Código Penal (modificado por el Decreto Legislativo N° 1589).

Los infractores se enfrentan a penas de 1 a 4 años de cárcel efectiva y 100 a 5 mil días multa; estas penalidades aumentan en un 50% si el tren se halla ocupado.

Artículo 283 del Código Penal.

Incidente similar acabó en una muerte en mayo

Este nuevo incidente ocurre poco más de un mes después de un hecho trágico en la estación Grau, donde un hombre falleció tras ingresar a la vía férrea. La PNP confirmó entonces que la persona se lanzó a las vías y fue impactada por un tren en movimiento, lo que obligó a suspender el servicio por varias horas.

El caso generó fuerte preocupación sobre la necesidad de reforzar la seguridad y la vigilancia en las estaciones del Metro de Lima, además de llamara a la concientización en torno a la salud mental.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | La tarde de ayer se registró la muerte de una persona en la Línea 1 del Metro de Lima que alteró el traslado de pasajeros en diferentes puntos. Según un informó ingresó a los rieles y su impactado por el tren.



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El cierre de San Carlos y Los Postes evidencia la vulnerabilidad del sistema frente a ingresos indebidos a las vías, que no solo afectan la operación sino que ponen en riesgo la vida de los usuarios.

Aunque la Línea 1 ha reforzado sus protocolos de seguridad, la reincidencia de estos hechos subraya la urgencia de campañas de prevención y sanciones efectivas. La empresa deberá informar en las próximas horas si las estaciones reanudan operaciones o si el cierre se prolonga, mientras los pasajeros enfrentan la incomodidad de buscar rutas alternativas en plena hora punta.