RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Incidente en servicio

SJL: Cierran dos estaciones de la Línea 1 por ingreso indebido de una persona a la vía férrea

El servicio se interrumpió en dos estaciones importantes. La empresa informó que la operación se mantiene en dos tramos y que se dará una actualización durante la noche.

El servicio ferroviario actualizará información a partir de las 7 p.m.
El servicio ferroviario actualizará información a partir de las 7 p.m. (Composición Exitosa)

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 08/07/2026

Síguenos en Google News Google News

La Línea 1 del Metro de Lima anunció el cierre total de las estaciones San Carlos y Los Postes, en San Juan de Lurigancho, tras el ingreso indebido de una persona a la vía férrea.

El hecho ocurrió la tarde del miércoles 8 de julio y obligó a modificar la operación del servicio en dos tramos: de Villa El Salvador a Los Jardines y de Bayóvar a San Martín. La empresa informó que brindará una nueva actualización a las 7:00 p.m. y recomendó a los pasajeros emplear otros medios de transporte mientras dure la interrupción.

Impacto en los usuarios

La disposición tomó por sorpresa a cientos de pasajeros que utilizan diariamente la Línea 1 para trasladarse hacia sus hogares y centros de trabajo. El cierre de dos estaciones en el distrito más poblado de Lima generó congestión en paraderos cercanos y obliga a muchos usuarios a recurrir a buses y colectivos.

Comunicado de la Línea 1
Comunicado de la Línea 1

Penalidades por ingresar a las vías

Cabe recordar que el ingreso indebido a las vías del tren no solo interrumpe el servicio, sino que constituye un delito contra los medios de transporte, comunicación y otros servicios públicos, según el Artículo 283 del Código Penal (modificado por el Decreto Legislativo N° 1589).

Pagos ONP 2026: ¿Quiénes cobrarán su pensión el jueves 9 y viernes 10 de julio?
Lee también

Pagos ONP 2026: ¿Quiénes cobrarán su pensión el jueves 9 y viernes 10 de julio?

Los infractores se enfrentan a penas de 1 a 4 años de cárcel efectiva y 100 a 5 mil días multa; estas penalidades aumentan en un 50% si el tren se halla ocupado.

Artículo 283 del Código Penal.
Artículo 283 del Código Penal.

Incidente similar acabó en una muerte en mayo

Este nuevo incidente ocurre poco más de un mes después de un hecho trágico en la estación Grau, donde un hombre falleció tras ingresar a la vía férrea. La PNP confirmó entonces que la persona se lanzó a las vías y fue impactada por un tren en movimiento, lo que obligó a suspender el servicio por varias horas.

MEF sale al frente y confirma que Elecciones Regionales y Municipales 2026 tienen presupuesto asegurado
Lee también

MEF sale al frente y confirma que Elecciones Regionales y Municipales 2026 tienen presupuesto asegurado

El caso generó fuerte preocupación sobre la necesidad de reforzar la seguridad y la vigilancia en las estaciones del Metro de Lima, además de llamara a la concientización en torno a la salud mental.

El cierre de San Carlos y Los Postes evidencia la vulnerabilidad del sistema frente a ingresos indebidos a las vías, que no solo afectan la operación sino que ponen en riesgo la vida de los usuarios.

Aunque la Línea 1 ha reforzado sus protocolos de seguridad, la reincidencia de estos hechos subraya la urgencia de campañas de prevención y sanciones efectivas. La empresa deberá informar en las próximas horas si las estaciones reanudan operaciones o si el cierre se prolonga, mientras los pasajeros enfrentan la incomodidad de buscar rutas alternativas en plena hora punta.

Temas relacionados Cierre Estación Los Postes Estación San Carlos Línea 1 Metro de Lima SJL vías del tren

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA