Pagos ONP 2026: ¿Quiénes cobrarán su pensión el jueves 9 y viernes 10 de julio?

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) dio a conocer detalles del cronograma de pagos de pensiones correspondiente al mes de julio 2026. Conoce qué pensionistas cobrarán su pensión el jueves 9 y viernes 10. ¿Estás en el grupo de beneficiarios?

ONP inició pago de pensiones: Cronograma oficial

La ONP, de acuerdo a lo que señala en su portal oficial, busca garantizar el correcto funcionamiento de los regímenes y seguros previsionales, así como el eficiente manejo de los fondos previsionales encargados, a fin de lograr mayor cantidad de personas aseguradas que gocen de adecuadas prestaciones previsionales, a través de una atención de calidad.

En el marco de esa misión, continúa esta semana con el pago de las pensiones correspondientes a julio de 2026. Además, del depósito mensual, un importante grupo de beneficiarios también recibirá la gratificación por Fiestas Patrias.

Ten en cuenta que los depósitos que iniciaron el 7 de julio se realizan directamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios, quienes pueden retirar su dinero en agencias, cajeros automáticos y agentes autorizados del Banco de la Nación, así como otras entidades financieras afiliadas.

¿Qué pensionistas cobran su dinero el 9 y 10 de julio?

El desembolso de las pensiones ONP se realiza de manera escalonada, según la inicial del apellido paterno del pensionista, empezando por los que forman parte del régimen del Decreto Ley N.º 19990. Hasta el momento, quienes ya cobraron sus aportes al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) del 7 al 8 de julio son aquellos cuyos apellidos inician con las letras de la A a la L.

En caso no te encuentres dentro de ese grupo, no te preocupes ya que aún quedan más fechas, según el cronograma oficial que te mostramos a continuación con mayor detalle para que sepas qué día cobrar:

Apellidos de la A-C: 7 de julio.

7 de julio. Apellidos de la D-L: 8 de julio.

8 de julio. Apellidos de la M-Q: 9 de julio.

Apellidos de la R-Z: 10 de julio.

Por otro lado, los pagos por convenios internacionales, que incluyen a pensionistas de la Ley N.º 27803, se efectuarán el 14 de julio. Mientras que el pago a domicilio se realizará del 13 al 25 de julio.

Pago del aguinaldo por Fiestas Patrias

Los pensionistas de los siguientes regímenes recibirán el depósito en cuenta bancaria el 13 de julio: Decreto Ley N.º 18846, Decreto Ley N.º 20530 y pensiones por encargo., Ley N.º 30003 (pensionistas pesqueros), Ley N.º 26790 (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo).

Además del pago ONP debes tener en cuenta que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó el otorgamiento del aguinaldo por Fiestas Patrias correspondiente a julio de 2026 para diversos trabajadores del sector público. El beneficio económico es de S/.300 y será abonado por única vez en la planilla de pagos de este mes.

Ese aguinaldo se entrega a los funcionarios y servidores nombrados y contratados bajo los siguientes regímenes que puedes revisar en el siguiente ENLACE , además de las respectivas fechas en que se podrá disponer de ese dinero.

Este mes representa un alivio económico para muchos adultos mayores, ya que los pensionistas que cumplen con los requisitos establecidos por la ONP podrán cobrar su pensión en julio, de acuerdo al cronograma oficial anunciado en las redes sociales de la institución. Descubre a tiempo si te toca cobrar los días 9 y 10 de este mes.