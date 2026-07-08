Fenómeno de El Niño: Población del pingüino de Humboldt disminuyó un 60% y alertan abandono masivo de colonias

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El pingüino de Humboldt, una de las especies más representativas del litoral peruano, enfrenta un escenario crítico. Investigaciones recientes revelan que su población se ha reducido cerca de un 60% en comparación con los registros de hace poco más de una década, mientras que varias colonias reproductivas muestran signos de abandono, con nidos vacíos, huevos sin incubar y crías que no lograron sobrevivir por falta de alimento.

Los especialistas explican que el principal factor detrás de esta crisis es el fenómeno de El Niño , que modifica la temperatura del mar y altera la disponibilidad de anchoveta , principal fuente de alimento del pingüino.

Al desplazarse este recurso hacia zonas más profundas o más alejadas de la costa, los adultos deben recorrer mayores distancias para alimentarse, lo que reduce sus posibilidades de regresar a tiempo para cuidar a sus crías.

¿Por qué El Niño afecta tanto a esta especie?

El pingüino de Humboldt depende de las aguas frías de la corriente de Humboldt para encontrar alimento. Cuando El Niño incrementa la temperatura del océano, cambia la distribución de peces como la anchoveta y rompe el equilibrio natural del ecosistema marino.

Como consecuencia, muchas parejas reproductoras abandonan sus nidos para buscar alimento, mientras que otras dejan de reproducirse durante la temporada. Los expertos también han registrado ejemplares muertos por inanición y colonias casi desiertas en distintos puntos del litoral peruano.

Aunque la especie ha logrado recuperarse de eventos similares en el pasado, la frecuencia e intensidad de estos fenómenos generan preocupación sobre su capacidad de recuperación.

Una crisis que empezó mucho antes

Aunque el actual evento El Niño ha acelerado el deterioro de la especie, especialistas aclaran que la disminución poblacional comenzó hace varios años.

"La tendencia poblacional ya era descendente antes de El Niño de 2023 y antes de la gripe aviar. Los pingüinos venían disminuyendo desde hace casi una década por diversas presiones humanas", indicaron.

Entre esos factores destacan:

La competencia por la anchoveta debido a la pesca.

El enmallamiento accidental en redes.

La presencia de ratas introducidas en las colonias.

El disturbio humano durante la reproducción.

La contaminación marina.

Sobre esa población ya debilitada ocurrieron dos golpes consecutivos. Primero llegó el brote de gripe aviar entre 2022 y 2023, junto con un fuerte episodio de El Niño que ocasionó una elevada mortalidad. Cuando la especie empezaba a mostrar señales de recuperación en 2024 y 2025, apareció un nuevo evento intenso de El Niño en 2026.

Los investigadores sostienen que fortalecer las áreas naturales protegidas, reducir las actividades humanas que afectan las zonas de reproducción y mantener un monitoreo constante de las colonias son medidas fundamentales para conservar la especie.

Finalmente, los especialistas destacan que enfrentar los efectos del cambio climático y mejorar las estrategias de conservación permitirá aumentar las posibilidades de recuperación del pingüino de Humboldt, una especie considerada símbolo de la biodiversidad marina del Perú.

Actuar de manera oportuna será determinante para evitar que su declive continúe y garantizar que las futuras generaciones puedan seguir encontrándolo en las costas peruanas.