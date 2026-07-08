Ataque en Chorrillos: Criminales incendian mototaxi de dirigente y exigen cupos mensuales de S/4 mil

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La inseguridad ciudadana continúa golpeando al sector transporte en la capital. Esta vez, la víctima fue un dirigente de la asociación de mototaxistas 'Los Ángeles del Pacífico', cuyo vehículo fue reducido a cenizas tras un atentado perpetrado por delincuentes durante la madrugada en el distrito.

Un esquema de extorsión

Según el afectado, la presión de las bandas criminales ha sido constante durante el último año y medio. Los delincuentes exigen S/5 diarios por cada unidad, además de un cupo de S/ 2 mil quincenales y otros S/2 mil al terminar el mes.

"Aproximadamente ya año y medio que vengo siendo víctima de extorsión de estas bandas delincuenciales que están azotando acá en Chorrillos", declaró la víctima.

La gravedad del caso radica en que estas bandas han pasado de las amenazas verbales a la ejecución de ataques directos. El dirigente señaló que este es el segundo atentado que padece, recordando que anteriormente dispararon varias veces contra la fachada de su hogar.

Durante este último ataque, las llamas no solo destruyeron la mototaxi, sino que también llegó a alcanzar el coche de comida rápida de su esposa. Este suceso refleja la vulnerabilidad extrema en la que se encuentran los trabajadores que intentan realizar sus actividades diarias.

Bandas operan sin control alguno

La víctima denunció que al menos tres grupos delictivos estarían detrás de este hostigamiento. Entre los responsables, mencionó directamente a la organización criminal conocida como 'Los Negritos del Tren de Aragua', quienes mantienen en zozobra a los transportistas que laboran en la zona.

"Los primeros eran los que se hacen llamar los Negritos del Tren de Aragua, venezolanos, los agarraron. Y ahora estos son peruanos con venezolanos, la segunda, y la tercera, estas son peruanos", explicó el dirigente.

La situación es desesperante para el dirigente, quien no puede trabajar por el temor de represalias mayores. La integridad física de su mejor hija, de su esposa y de su padre quien sufre de secuelas por un derrame cerebral, es su mayor preocupación.

La policía fue informada sobre estos hechos y las denuncias respectivas ya fueron presentadas. Sin embargo, el transportista exige garantías inmediatas a las autoridades ante la constante amenaza de muerte que pesa sobre él, su familia y todos los integrantes de 'Los Ángeles del Pacífico'.

Por ello, el constante ataque extorsivo contra los transportistas, dejó esta vez a un dirigente chorrillano sin su herramienta de trabajo. Esto, tras la exigencia de pagos mensuales de S/ 4 mil, el afectado pide garantías de seguridad ante amenazas de las bandas criminales.