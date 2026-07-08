MEF sale al frente y confirma que Elecciones Regionales y Municipales 2026 tienen presupuesto asegurado

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A meses de los nuevos procesos electorales, el viceministro de Hacienda, José Armando Calderón Valenzuela, aseguró que el MEF cuenta con los recursos asignados para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Viceministro confirmó que presupuesto para elecciones está asegurado

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aseguró que el presupuesto para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se encuentra garantizado y afirmó que los organismos del sistema electoral cuentan con recursos suficientes para continuar ejecutando las actividades previstas en el cronograma electoral.

Por medio de un pronunciamiento realizado por el viceministro de Hacienda, José Armando Calderón Valenzuela, explicó las acciones que viene adoptando el sector respecto al financiamiento del proceso electoral.

"El presupuesto para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 está asegurado y los organismos electorales aún cuentan con recursos disponibles para continuar ejecutando las actividades previstas en el proceso electoral", señala el comunicado.

🔴 #Ahora | El viceministro de Hacienda, José Armando Calderón Valenzuela, participa en una entrevista en @noticias_tvperu, donde explica las acciones del MEF relacionadas con los recursos asignados para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. pic.twitter.com/V2sMzu6oWH — Ministerio de Economía y Finanzas (@MEF_Peru) July 8, 2026

Reniec acusó al MEF por no brindarle los recursos para las elecciones pasadas

La respuesta del MEF se produce luego de los cuestionamientos formulados por la jefa del Reniec, Carmen Velarde, quien denunció que la entidad no recibió los S/ 50 millones solicitados para atender las necesidades de las elecciones y advirtió que el crédito suplementario no contemplaba presupuesto para la institución.

Frente a ello, el viceministro sostuvo que el financiamiento del proceso electoral está asegurado y remarcó que las entidades electorales aún disponen de recursos para continuar desarrollando las actividades programadas.

Requerimientos presupuestales

Asimismo, indicó que el Ministerio de Economía realiza una evaluación técnica permanente de los requerimientos presupuestales presentados por los organismos del sistema electoral con el objetivo de atender oportunamente las necesidades que puedan surgir conforme avance el proceso.

En esa línea, el viceministo informó que el proyecto de crédito suplementario actualmente en trámite incorpora S/ 325 millones adicionales destinados a fortalecer el financiamiento de las elecciones.

Como parte de su intervención, el viceministro añadió que el MEF mantiene una coordinación constante con los equipos técnicos de los organismos electorales para evaluar sus requerimientos y asegurar que la asignación de recursos se realice de manera responsable, transparente y oportuna.

Finalmente, el organismo estatal reitera que mantendrá el acompañamiento técnico necesario, reafirmando el compromiso del Gobierno con elecciones transparentes, el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y el uso responsable de los recursos públicos para el desarrollo de las elecciones que se darán próximamente en todo el territorio nacional para elegir a los nuevos representantes.