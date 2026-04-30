JNJ rechaza que exista una aceleración del concurso público para designar al nuevo jefe de la ONPE

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) emitió un pronunciamiento rechazando versiones que señalan una presunta prisa en la convocatoria del concurso público para la selección y nombramiento del nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

JNJ desmiente presunta celeridad en concurso público

Según indica el pronunciamiento, la convocatoria en cuestión (N° 001-2026-SN/JNJ) cumple con lo dispuesto en el artículo 182 de la Constitución Política del Perú, así como con la Ley N° 30916 y la Ley N° 26487, que regulan la competencia de la JNJ en el referido proceso.

Asimismo, indican que la convocatoria del concurso se ha presentado respetando el Reglamento de Concursos Públicos aprobado por el anterior Pleno de la JNJ, mediante la resolución N° 036-2020-JNJ, que regula las "etapas, requisitos y condiciones" del procedimiento.

"El proceso se viene desarrollando conforme a los plazos establecidos en el marco legal vigente", se lee en el comunicado.

🚨 #AHORA | La Junta Nacional de Justicia informa a la opinión pública lo siguiente. pic.twitter.com/u1fLuq0LnV — Junta Nacional de Justicia (@JNJPeru) April 30, 2026

El organismo independiente finalmente recuerda a la ciudadanía que "la sociedad civil puede participar mediante la interposición de tachas o denuncias, por lo que cualquier información en sentido contrario carece de sustento".

Cabe señalar que la Junta Nacional de Justicia aprobó la convocatoria al referido concurso público mediante la resolución N° 283-2026-JNJ, tras un acuerdo en el Pleno el pasado viernes 24 de abril.

Cuestionan polémica salida de Corvetto de la ONPE

Como se recuerda, el exjefe del ente electoral, Piero Corvetto, presentó su denuncia al cargo a raíz de los retrasos en la entrega del material de sufragio en el día principal de los comicios. En su carta, justificaba que daba un paso al costado con el objetivo de "recuperar la confianza hacia el organismo electoral".

A pesar de que, por normativa constitucional, la jefatura de la ONPE representa un cargo irrenunciable una vez en desarrollo el proceso electoral, el Pleno de la JNJ aceptó la dimisión de Corvetto y dispuso al entonces gerente Bernardo Pachas como el jefe interno de la institución de cara a la segunda vuelta.

A raíz de esta polémica disposición, la exfiscal Sandra Castro ha presentado una denuncia penal contra Piero Corvetto y, en calidad de cómplices, a los seis miembros que integran actualmente la JNJ. Asimismo, acusa a Corvetto de justificar su retiro con un "argumento subjetivo".

En conclusión, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se ha pronunciado en contra de las acusaciones que indican una presunta aceleración del concurso de selección y nombramiento del nuevo jefe de la ONPE.