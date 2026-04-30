JNJ elegirá al nuevo jefe de la ONPE: ¿Cuál es el perfil y los requisitos que deben cumplir los candidatos?

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El pasado 29 de abril, la Junta nacional de Justicia (JNJ) aprobó la convocatoria y las bases del concurso público para seleccionar al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) después de la renuncia de Piero Corvetto.

El proceso público tiene como finalidad designar a la nueva máxima autoridad de la ONPE por un periodo de cuatro años renovables, bajo criterios de meritocracia, independencia institucional y transparencia.

¿Cuál es el perfil que se busca para ser jefe de la ONPE?

El concurso público de selección y nombramiento del nuevo jefe de la ONPE busca un perfil de alta integridad y solvencia técnica para liderar los procesos electorales en Perú mediante una evaluación rigurosa.

En las bases, se establece que los candidatos deberán cumplir un perfil técnico y profesional vinculado al cargo, cumpliendo con conocimientos en gestión pública, administración, informática, gestión de proyectos, marco legal del sistema electoral, además de otros. Entre los principales requisitos a cumplir figuran:

Ser peruano de nacimiento No ser menor de 45 años ni mayor de 70 años Tener conducta éticamente intachable Contar con título profesional o grado académico inscrito en Sunedu No contar con condenas ni sentencias No pertenecer o haber pertenecido a una organización política en los últimos 4 años No haber sido candidato a cargo de elección popular en los últimos 4 años No ser parte de la PNP ni las FF.AA.

¿Cuáles son las etapas de evaluación?

Según el cronograma establecido, la inscripción de postulantes a la convocatoria pública permanecerá abierta hasta el 8 de mayo y para participar se deberá pagar un importe de S/430.

El concurso está dividido en cuatro fases eliminatorias. En cada una de ellas, los candidatos deberán obtener 70 de 100 puntos para no ser excluidos y continuar en competición. Estas etapas son las siguientes:

Evaluación de conocimientos: tendrá un peso del 25% de la nota final

Evaluación curricular: equivaldrá al 20% de la puntuación total

Estudio de caso y presentación del trabajo para la ONPE: representará el 20% de la nota final

Entrevista personal: equivaldrá al 35% del puntaje definitivo.

Según el cronograma oficial del concurso público, la publicación del cuadro de méritos tendrá lugar el jueves 2 de julio y la ceremonia de juramentación se llevará a cabo al día siguiente, el viernes 3.

De esta manera, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha hecho público la convocatoria y las bases del concurso público para la elección del próximo jefe de la ONPE.