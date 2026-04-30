Feriado seguro: Minsa asegura servicio continuo del SAMU 106 este 1 de mayo

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Salud

A un día para el Día del Trabajo, muchas instituciones públicas y privadas toman la decisión de suspender sus actividades laborales y conmemorar la festividad. Sin embargo, el Minsa asegura el servicio continuo del SAMU, ante cualquier eventualidad.

Dadas estas medidas, el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) brindará atención ininterrumpida las 24 horas del feriado que tendrá lugar el próximo 1 de mayo.

Algunas de las atenciones que brinda este servicio del estado es la rápida acción ante cualquier urgencia médica y el traslado con el equipo pertinente que busca la intervención oportuna y gratuita ante accidentes para todos los peruanos.

¿Cuáles son los distritos que tienen mayor número de llamadas?

Los distritos con mayor número de llamadas al SAMU en lo que va del 2026 son: Lima Cercado, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santiago de Surco y Comas.

Para hacer uso de este tipo de atención se debe llamar a la línea gratuita 106 y el personal especializado atenderá el caso a la brevedad posible.

Asimismo, este servicio permite atender una serie de emergencias como: accidentes de tránsito, convulsiones, desvanecimientos, problemas cardíacos, entre otros.

En lo que va del año 2026, el SAMU ha registrado 68 793 llamadas a través de la línea 106

Según lo declarado por el doctor Ítalo Vásquez Vargas, director ejecutivo de la Dirección de Servicios de Atención Móvil de Urgencias, menciona que este servicio esta apto para darse abasto en atención en esta fecha.

"El SAMU está totalmente preparado para atender a la población durante estos días de descanso. Ante cualquier emergencia, mantenga la calma y llame de inmediato al 106. Nuestros médicos reguladores evaluarán la situación y coordinarán la respuesta más adecuada", señaló.

Recomendaciones para emergencias comunes

Accidentes de tránsito: Ante estos casos, lo recomendado es no ejercer movimientos en la persona afectada porque podría tener heridas que al cambiar de posición se vean incrementadas.

Convulsiones: Para estos cuadros, la persona deberá colocarse de lado para que no se pueda atragantar. Del mismo modo, se deben retirar objetos que puedan aumentar el daño.

Quemaduras: Uno de los primeros pasos en una herida de fuego, es aplicar agua a la zona por el menos 20 minutos y luego asistir a un doctor que pueda evaluar la gravedad.

Finalmente, la protección de estas entidades en un día con tanto movimiento, hace que la población pueda sentirse respaldada en caso suceda algún desafortunado evento que ponga en riesgo su salud.