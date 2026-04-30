Universitario: Franco Velazco revela el motivo por el que Jorge Fossati fue separado del club

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La relación entre Universitario de Deportes y su extécnico uruguayo Jorge Fossati volvió a encenderse. En conferencia de prensa, el administrador Franco Velazco respondió a los constantes comentarios del entrenador sobre su recorrido y salida de la dirigencia crema y reveló los motivos que llevaron a su separación tras alcanzar el tricampeonato de la Liga 1 en 2025.

Exigencias fuera de la cancha

Velazco fue directo y afirmó que el 'Nono' habría pedido un aumento de hasta el doble de su sueldo base, un auto y hasta involucrarse en decisiones dentro del área de Marketing del club crema. Según el directivo, esas demandas estaban muy por encima de la política institucional de la 'U', que prioriza la sostenibilidad económica y el respeto a la identidad del equipo.

"No podemos aceptar que un profesional exija el doble de sueldo, autos de alta gama, asientos de primera clase o decisiones comerciales y de marketing del club", señaló.

El administrador recordó que, tras la obtención del tricampeonato, se acordó mantener en reserva las negociaciones con Fossati. Sin embargo, el técnico continuó refiriéndose a la institución y a sus dirigentes en distintos medios, lo que motivó ahora la respuesta pública de Velazco.

El administrador subrayó que el club merengue está por encima de cualquier nombre propio y que las decisiones se toman pensando en la institución y no en exigencias individuales. Asimismo, lamentó tener que hablar del tema, pero dejando en claro que lo hace en respuesta a las constantes referencias del caso en declaraciones dadas por Fossati.

"Estoy obligado a hablar en cosas que he tenido que conservar. Si el profesor ha tomado la decisión de cada cierto tiempo hablar de nosotros y dejar mal paradas a personas que trabajan aquí, me corresponde hacer esa aclaración. Punto final, no vuelvo a hablar más de él", sentenció.

Fossati alegaba discrepancias con el club

Desde Uruguay, Fossati había señalado que la nueva administración de Universitario tomó decisiones con las que no coincidía y que eso definió su salida del proyecto. Hoy dirige a Liverpool en su país, pero sus declaraciones siguen generando eco en Ate.

La polémica entre Velazco y Fossati refleja cómo en Universitario las discusiones trascienden lo deportivo y se convierten en parte del folclore futbolero. Mientras el técnico uruguayo defiende su versión desde Montevideo, la dirigencia crema reafirma que la camiseta y la institución están por encima de cualquier figura.

En la 'U', la pasión y la política de club se juegan tanto dentro como fuera de la cancha, y este cruce de declaraciones suma un nuevo capítulo a la historia de un equipo que vive cada día como si fuera clásico.