Petroperú: COMEXPERÚ rechaza nuevo rescate de USD 2 mil millones y pide restructurar la estatal

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Economía

La crisis de Petroperú volvió al centro del debate político y económico tras la presentación de su presidente, Roger Arévalo, el último martes 28 en la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República.

Allí advirtió que la empresa necesita con urgencia US$ 2.000 millones para evitar la paralización de las refinerías de Talara y Conchán. Según explicó, la banca privada está dispuesta a otorgar el financiamiento bajo una garantía contingente del Estado, pero la demora en aprobar el decreto de urgencia amenaza con detener operaciones en los primeros días de mayo.

Arévalo subrayó que la refinería de Iquitos ya está paralizada y que, de no actuar, el país podría enfrentar un desabastecimiento de combustibles. La situación se agrava por la deuda acumulada de más de US$ 7.800 millones y pérdidas superiores a US$ 2.500 millones en los últimos cuatro años, principalmente por el sobrecosto de la Nueva Refinería de Talara.

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Roger Arévalo, presidente de Petroperú: El pedido puntual es que se apoye con créditos de capital privado. Ya lo sabe el Ejecutivo, que es más de 2.000 millones de dólares. El público sabe que el gobierno es responsable y lo va a hacer



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El pronunciamiento de COMEXPERÚ

En este contexto, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (COMEXPERÚ) difundió un comunicado este jueves 30 de abril en el que exhorta al Ejecutivo y al Legislativo a no otorgar otro rescate financiero a la estatal.

El gremio sostiene que Petroperú "no cuenta con capacidades para operar ni invertir" y que la solución no pasa por seguir inyectando dinero, sino por una reestructuración profunda que permita corregir sus deficiencias estructurales.

"Este tipo de ultimátum es inaceptable: una empresa que no logra sostener su operación con gestión y disciplina financiera no puede seguir exigiendo rescates como condición para funcionar", expresa COMEX Perú.

Argumentos centrales del gremio

COMEXPERÚ advierte que la empresa ha perdido el grado de inversión y que sus bonos ahora son considerados especulativos, lo que refleja la desconfianza del mercado en su capacidad de pago.

Además, señala que las refinerías enfrentan dificultades operativas y que la gestión de la estatal evidencia serias deficiencias. Para el gremio, insistir en rescates financieros sin cambios reales solo compromete las finanzas públicas y posterga una reforma necesaria.

El documento enfatiza que Petroperú carece de recursos y liquidez para sostener sus operaciones, y que cualquier nuevo apoyo estatal sería insostenible en el tiempo. La exhortación es clara: antes de pensar en más financiamiento, debe plantearse una reestructuración que redefina el rol de la empresa en el mercado energético.

Comunicado de COMEX Perú sobre PetroPerú y nuevo pedido de rescate.

La posición de COMEXPERÚ se suma a las críticas de analistas que consideran que Petroperú está perdiendo mercado frente a privados y que cada día su participación se reduce. Mientras Arévalo insiste en que el financiamiento es urgente para evitar un desabastecimiento, el gremio plantea que el rescate comprometerá recursos que podrían destinarse a otros sectores prioritarios.

La discusión no solo es económica, sino también política, pues define el futuro de una empresa considerada estratégica, pero que hoy enfrenta una crisis de credibilidad y sostenibilidad.