Embajador de EE.UU. en el Perú elogia el trabajo de Julio Velarde en el BCR: "Es un héroe nacional"

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este viernes 30 de abril, se realizó una ceremonia oficial en el BCR para anunciar el lanzamiento de una nueva moneda que conmemora los 200 años de relaciones entre el Perú y los Estados Unidos. En dicho evento se hicieron presentes el presidente de esta entidad el cual fue elogiado por el embajador de la nación norteamericana, Bernie Navarro.

Es un héroe nacional

Aquí, el diplomático estadounidense le dedicó varios minutos a resaltar el trabajo de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva. Según precisó, el alto funcionario es un héroe nacional de nuestro país y que estará en las principales páginas de los libros de historia.

"Estoy sentado al lado de un héroe nacional. Es un honor estar aquí sentado al lado de una leyenda. Lo siento de corazón, es un honor estar aquí y lo digo que cuando el libro del futuro del Perú se escriba, usted va a estar en la primera página", indicó.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, destacó el trabajo de Julio Velarde al mando del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), calificándolo como un "héroe nacional" y una "leyenda".



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Es importante señalar que esta moneda conmemorativa de 1 sol cuenta con nuestra maravilla del mundo, Machu Picchu, junto a la Torre de la Libertad ubicada en Miami. Desde la fecha, entrará en circulación a toda la ciudadanía.

Perú es clave en la administración de Trump

En otro momento, Bernie Navarro indicó que el lanzamiento de esta moneda no hacer más que reafirmar y fortalecer las relaciones bilaterales entre el Perú y Estados Unidos los cuales cumplen 200 años este sábado 2 de mayo.

En esa misma línea, el diplomático dejó en claro que la administración de Donald Trump le ha dado mayor importancia a esta parte del mundo, siendo nuestro país un aliado clave en sus intereses comerciales y de otro ámbito.

"Esta moneda del Bicentenario conmemora 200 años de relaciones bilaterales, de cooperación y prosperidad. Para promover la cooperación y prosperidad la administración del presidente Donald Trump ha renovado su enfoque en el hemisferio occidental. Perú se destaca como un socio vital y como he dicho, Perú es clave en esta ecuación", añadió.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | El embajador de EE.UU., Bernie Navarro, destacó al Perú como un socio vital de Estados Unidos y reafirmó la importancia de fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países. "Como he dicho, Perú es clave", señaló.



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Es importante precisar que el funcionario norteamericano fue pieza clave en la reciente compra de 12 aviones F-16 Block 70 a la empresa Lockheed Martin de Estados Unidos y que tanta polémica generó en la opinión pública.

En resumen, el embajador de los Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, llenó de elogios el trabajo de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva durante una ceremonia oficial.