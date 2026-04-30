Terror en Comas: Joven ingeniero resultó herido tras ataque de presunto sicario en la avenida Los Pinos

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La crisis de inseguridad parece no tener fin. Esta vez, un joven ingeniero resultó herido de bala luego de ser atacado por presuntos sicarios en Comas en la avenida Los Pinos. El trabajador recibió el proyectil cuando supervisaba los trabajos de remodelación cuando ocurrió el atentado a solo metros de un mercado.

Ingeniero resultó herido tras balacera en Comas

El hecho ocurrió a las 6 de la tarde de este miércoles 29 de abril en la urbanización El Pinar y pudo ser captado por las cámaras de seguridad de un establecimiento cercano. Aquí, se realizaban los trabajos de asfaltado de la avenida Los Pinos la cual está a cargo de la Municipalidad de Comas.

Mientras el joven ingeniero y otro trabajador coordinaban sus actividades, una moto lineal apareció en la escena con dos sujetos a bordo. Uno de ellos baja de la unidad, avanza algunos metros y luego sacó un arma de fuego con la que realizó una ráfaga de disparos.

Uno de los proyectiles impactó en uno de los tobillos de Omar Guillermo Mosqueira Torres de solo 23 años, quien a pesar del ataque corrió hasta el interior de una tienda para ponerse a buen recaudo. Por su parte, los facinerosos huyeron con dirección hacia la avenida Sangarará.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | Un joven ingeniero resultó herido tras ser atacado a balazos mientras supervisaba una obra pública en la avenida Los Pinos, en Comas. El hecho ha generado alarma entre los vecinos de la zona.



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Minutos después, vecinos llamaron a las unidades de emergencia para que el herido pueda recibir atención médica inmediata. Además, agentes de la Policía Nacional del Perú se hicieron presentes en este lugar para realizar las diligencias de rigor y recabar la información necesaria para dar con los responsables.

Exitosa también llegó hasta la avenida Los Pinos en Comas donde conversó con los vecinos recogiendo su incomodidad ante el avance de la delincuencia. Según indicaron, la presencial policial en la zona es casi imperceptible por lo que hicieron un llamado a las autoridades.

Segundo atentado en obra de la av. Los Pinos

Es importante precisar que no es la primera vez que esta obra sufre un atentado similar. En agosto del 2025, cuando los trabajos recién iniciaban, una ingeniera de 27 años fue baleada bajo la misma modalidad.

Dos sujetos armados a bordo de una moto lineal abrieron fuego hiriéndola en una de sus piernas. El proyecto paró por algunas semanas, pero luego siguieron adelante hasta la actualidad donde se encuentra en el tramo final.

En resumen, un joven ingeniero de 23 años fue herido de bala en una obra municipal en la avenida Los Pinos por presuntos sicarios.