UNMSM apuesta por nuevas carreras profesionales y la doble titulación de alumnos: "Será la universidad que lidere el cambio"

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jeri Ramón Ruffner, señaló que la universidad apuesta por nuevas carreras profesionales y la doble titulación de sus alumnos, con el objetivo de liderar el cambio en la educación superior.

Nuevas carreras y doble titulación: El futuro de San Marcos

La máxima autoridad de la Decana de América indicó que pese a que anualmente el presupuesto que es destinado a la casa de estudios es recortado, hoy tiene "un rostro nuevo", con la existencia de edficios modernos e inclusivos, una ciudad universitaria limpia con pórticos innovados.

Además, tendrá la Línea 2 que pasará por sus inmediaciones y espera que pronto con la compensación pueda culminarse las torres gemelas para investigación y el repotenciamiento de la clínica así como de la vivienda universitaria.

Afirmó que reconoce el esfuerzo que hacen las facultades con su centro de producción para generar recursos y darle calidad académica a los alumnos. Asimismo, reveló que hay gobiernos y otras universidades extranjeras que están brindando apoyo a San Marcos.

"San Marcos ha sacado 16 escuelas, Energía del agua por la crisis que tenemos, Energía nuclear, Ingeniería ferroviaria, Criminalística financiera (...) si tenemos la materia prima cómo es que no podemos construir, fabricar. En esa línea está San Marcos ha creado carreras con visión de futuro que de acá al 2031 será la universidad que lidere el cambio", señaló.

San Marcos recibe apoyo de universidades del extranjero

En tal sentido, agregó que otras de las innovadoras carreras que ha implementado la universidad capitalina como Geofísica, Inteligencia Artificial las cuales ha calificado de modernas que se han creado con un plan curricular no solamente nacional sino también con aporte internacional.

"Estamos trabajando mucho con universidades de China, Turquía, de Corea. Hoy también estamos entrando con la movilidad internacional buscando la doble titulación para que el alumno no solo termine acá su carrera, se va un año más a España y saca otro título y estamos en esa línea", manifestó.

En tanto, Jeri Ramón Ruffner opinó que siempre ha considerado que los candidatos presidenciales "deberían dar énfasis a la educación inicial, primaria y secundaria" hasta llegar a una carrera universitaria con principios y valores sólidos.

Es así que, la rectora de la Universidad Mayor de San Marcos, Jeri Ramón Ruffner resaltó que la casa de estudios apuesta por nuevas carreras profesionales y por la doble titulación de sus alumnos, ello con apoyo también de gobiernos y universidades extranjeras.