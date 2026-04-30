Piero Corvetto: Exjefe de la ONPE se allana a impedimento de salida del país por 18 meses

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La defensa legal de Piero Corvetto, exjefe de la ONPE, se allanó al pedido fiscal de impedimento de salida del país por 18 meses en el marco de la investigación en su contra por presunto cohecho durante Elecciones 2026. Durante la audiencia, su abogado lo calificó como una "decisión consciente".

En la víspera, la Fiscalía Anticorrupción solicitó impedimento de salida para Corvetto tras el hallazgo de un pasaporte vigente en su hogar que no había reportado inicialmente, cuya caducidad indica agosto del 2026. Según el organismo, ello representa un riesgo de fuga inminente.

La audiencia virtual para este pedido se realizó este miércoles 30 de abril a las 11 a.m. ante el juez Manuel Chuyo, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción, con el estudio Arbizu & Gamarra al mando de la defensa de Corvetto Salinas.

Durante la sesión, el abogado Julio Arbizu sostuvo que se ratificarán en el escrito presentado un día antes, donde señalaron que se allanarán al requerimiento fiscal y explicó las razones de la decisión.

"No lo hacemos porque reconozcamos la veracidad de los hechos que se le atribuyen a mi patrocinado, sino básicamente por una decisión consciente de plena colaboración con la investigación y el sometimiento irrestricto a la jurisdicción de su despacho y a los actos de investigación que dispongan en el Ministerio Público".

En la solicitud de impedimento de salida por 18 meses se incluyen otros seis investigados: José Samamé (exgerente de Gestión Electoral de la ONPE), Juan Phang (subgerente de Producción Electoral de la ONPE), así como también Hilda Otoya, Lilia Flores William García y Juan Alvarado, siendo estos últimos miembros de la empresa Galaga SAC, encargada del traslado de material electoral.

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