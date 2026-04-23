Compra de aviones a EE.UU. se concretó sin firma de Balcázar: "La norma de contrataciones del Estado no lo exige"

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el excomandante general de la FAP, Carlos Chávez Cateriano, señaló que la compra de aviones a Estados Unidos se concretó sin la firma del presidente José María Balcázar, ya que la normativa de contrataciones del Estado no lo exige.

Firma de José Balcázar no era necesaria

El excomandante de la Fuerzas Aéreas del Perú detalló que el pasado lunes 20 de abril el Ministerio de Defensa firmó dos contratos para concretar la adquisición de la flota de aviones F-16 Block 70.

El primero se denomina Convenio de Compensaciones Industriales Offset y se trata, en líneas generales, de un acuerdo que busca compensar al país que hace la compra con distintos beneficios, como por ejemplo transferencia tecnológica, construcción de hangares nuevos, etc.

El segundo contrato, por otro lado, es el acuerdo oficial para obtener la flota de aeronaves militares por parte del ofertante, la compañía norteamericana Lockheed Martin. Según indicó el exmilitar, ambos contratos pueden suscribirse sin la firma del presidente "porque la norma de contrataciones del Estado no lo exige"

"Nosotros hemos actuado de acuerdo a ley dentro de un cronograma que ya estaba establecido. La palabra del país ya estaba empeñada. La credibilidad de nuestros funcionarios estaba en juego, de tal manera que hemos actuado de acuerdo a norma, no hemos violado ninguna ley y estamos con la conciencia tranquila de haber hecho las cosas bien", dijo.

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¿Cuánto se entregarán los primeros aviones F-16?

La compra de los 24 aviones F-16 se realizará en dos bloques de doce unidades. El primero de ellos arribará al Perú en el año 2029 , como bien ha confirmado el embajador de la Estados Unidos, Bernie Navarro, en declaraciones a la prensa.

Según precisó Chávez Cateriano, la demora en la entrega de los aviones se debe a su ritmo de fabricación, que para la empresa Lockheed Martin oscila entre 100 y 110 aeronaves al año.

"Los aviones de combate se hacen a mano, no se hacen como los autos que entran a una línea de producción y se hacen 20 mil autos al año. Los aviones de combate se fabrican en cantidades limitadas por la complejidad de sus sistemas y por lo delicado que implica integrar todos ellos en la aeronave", señaló.

En conclusión, el excomandante general de la FAP, Carlos Chávez Cateriano, indicó que el Ministerio de Defensa firmó la compra de aviones F-16 sin la autorización del presidente José Balcázar debido a que así lo permite la normativa.