Conductor de 'El Rápido' se salva de morir durante atentado en el Cercado de Lima: arma del sicario de trabó

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El terror volvió a sacudir el transporte público limeño este miércoles cuando dos sujetos a bordo de un vehículo interceptaron un bus de la ruta F de la empresa El Rápido en el cruce de las avenidas Materiales con Universitaria, en el Cercado de Lima.

Chofer logra salvarse tras trabarse el arma

El violento atentado se produjo durante la tarde, cuando la unidad realizaba su recorrido habitual y se detuvo momentáneamente en un paradero autorizado. En ese instante, el copiloto del vehículo agresor abrió fuego de manera desalmada contra la cabina del chofer.

Sin embargo, en un giro inesperado que salvó su vida, el arma del atacante se trabó de forma repentina tras los primeros disparos. Ante esta falla mecánica, el conductor de 51 años reaccionó y logró resguardarse agachándose rápidamente dentro de la unidad de transporte.

Pese a la intensa balacera, el trabajador evitó el impacto directo de los proyectiles letales, aunque terminó con lesiones menores y cortes provocados por esquirlas y fragmentos de vidrio que estallaron y se incrustaron en una de sus piernas, siendo trasladado de inmediato al Hospital San José.

Peritos de criminalística y agentes de la Depincri acudieron raudamente al lugar de los hechos, donde levantaron al menos diez casquillos de bala y recabaron los registros de las cámaras de seguridad para esclarecer el móvil bajo la jurisdicción de la comisaría de Mirones Bajos.

🔴🔵#ContraElTráfico⭐⭐ | Un bus de transporte público fue atacado a balazos la tarde del miércoles 28 de octubre en el cruce de las avenidas Materiales y Universitaria, en el Cercado de Lima. En la escena se encontraron alrededor de diez casquillos de bala y las cámaras de... pic.twitter.com/q11GyQED70 — Exitosa Noticias (@exitosape) October 29, 2026

Este dramático episodio revive los fantasmas de la inseguridad y la extorsión que azotan crónicamente a los operadores de esta conocida empresa de transportes en la capital.

Es preciso recordar que, en febrero de 2025, la misma compañía ya había sufrido un atentado cuando un chofer de su empresa asociada fue asesinado a balazos por falsos pasajeros y motorizados en el distrito de San Martín de Porres, confirmando que la violencia contra el gremio sigue impune y latente.

Otro caso similar en el Rímac

La zozobra en las rutas urbanas no se restringe a una sola zona. Días atrás, un escenario idéntico se registró en el Rímac, cuando un bus de la empresa Nuevo Perú fue atacado a disparos por un motociclista a la altura del puente Acho, en la vía de Evitamiento.

El operador también salvó de morir tras salir ileso de los cuatro impactos, evidenciando una grave crisis extorsiva atribuida a bandas extorsivas que han obligado a dimitir a numerosos trabajadores ante la falta absoluta de garantías.

🔴🔵 Rímac: Presuntos extorsionadores atacan a balazos a bus de la E.T. Nuevo Perú 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/lAzhTGOS8x https://t.co/Fw2X3CKnfu — Exitosa Noticias (@exitosape) October 22, 2026

El atentado frustrado contra el trabajador de 'El Rápido' evidencia que los transportistas continúan navegando al borde del abismo frente al avance del sicariato y las mafias de extorsión, exigiendo una respuesta policial más drástica que garantice la vida de quienes sostienen la movilidad urbana en el país.