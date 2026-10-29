Suben a 69 los fallecidos de tragedia en España y Pedro Sánchez promete aclarar detalles

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El número de fallecidos a causa del grave accidente ferroviario ocurrido en la localidad de Urda, en la provincia de Toledo, se elevó a 69 personas, según el último balance oficial brindado por las autoridades del Ejecutivo autonómico de Castilla-La Mancha.

Atención de la emergencia y acciones del Gobierno tras el siniestro

El reporte médico oficial precisa que, de los 110 heridos registrados inicialmente en los hospitales de la región, 60 personas recibieron el alta médica tras ser evaluadas por el personal de salud, mientras que 50 permanecen internadas en diversos centros hospitalarios.

La intervención del Estado se ha estructurado en un plan de acción de tres fases orientadas a atender la urgencia inmediata, desarrollar las investigaciones periciales correspondientes y coordinar la reparación material a las familias afectadas. Las administraciones del nivel local, autonómico y central mantienen una mesa de coordinación permanente para centralizar los datos y agilizar los trámites correspondientes.

🚨 Tragedia ferroviaria en España: ya son 69 los muertos 👉🏻 Los rescatistas continúan buscando víctimas entre los vagones destruidos tras el choque de dos trenes de alta velocidad en Toledo. Decenas de personas siguen hospitalizadas. 🔎 Audios revelaron que el centro de control autorizó a uno de los trenes a reanudar la marcha mientras el otro seguía detenido. España decretó tres días de luto nacional. #España #Trenes #Noticias — DNewsOK (@DNewsOK) October 29, 2026

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por el Ministerio de Transportes, el hecho se produjo cuando una formación de la empresa Iryo que transportaba a 147 pasajeros y se encontraba detenida cerca de Urda fue colisionada por la parte posterior por un tren de la compañía Renfe en el que viajaban 378 personas.

Muestras de duelo en el ámbito deportivo

La magnitud de la tragedia ferroviaria generó el pronunciamiento de diversas instituciones del país que manifestaron sus condolencias hacia las familias de las víctimas mortales y los heridos. Los organismos púbicos y entidades suspendieron o adaptaron sus actividades habituales en señal de duelo por el acontecimiento.

El primer equip homenatja les víctimes de l'accident ferroviari de Toledo amb un minut de silenci abans de l'entrenament. https://t.co/Zer2AM2kWb — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) October 29, 2026

En el ámbito deportivo, los planteles profesionales del FC Barcelona y del Real Madrid realizaron minutos de silencio previos a sus respectivas sesiones de entrenamiento en sus sedes institucionales. Los integrantes de ambos equipos mantuvieron un acto simbólico en memoria de los fallecidos antes de iniciar los trabajos técnicos programados.

El minuto de silencio en el entrenamiento del Real Madrid, por las víctimas del accidente ferroviario en Toledo. 🇪🇸🙏 https://t.co/lB0iFVSgEr — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 28, 2026

Las comisiones encargadas de la investigación técnica del sector ferroviario continuarán con la toma de declaraciones, el análisis de las cajas negras de las máquinas y la revisión de las señales de la vía para determinar las responsabilidades operativas. El informe definitivo del siniestro será remitido a las autoridades judiciales competentes para los trámites de ley.

En ese sentido, la tragedia en España mantiene movilizadas a las dependencias gubernamentales y asistenciales con el propósito de culminar la atención médica de los heridos y determinar las causas exactas de la colisión en la provincia de Toledo.